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13:18 20 Ekim 2019
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    Astrolog, matematikçi, bilim adamı Aratos'un anıt mezarının yeri bulundu

    Astrolog, matematikçi ve bilim insanı Aratos'un anıt mezarının yeri bulundu

    © DHA /
    Bilim
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    Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde tarihi 3500 yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti kazı alanı içerisinde, 315-245 yıllarında yaşamış olan astroloji biliminin kurucusu, matematikçi, bilim insanı Aratos'un anıt mezarının olduğu alan bulundu.

    Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında sürdürülen kazılarda yaklaşık 3500 yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nde dünyaca ünlü bilim insanı Aratos’un anıt mezarının yeri belirlenerek işaretlendi.

    Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, M.Ö. 315-245 yıllarında ilçe yaşamış olan Aratos'un anıt mezarının gün yüzüne çıkarılması için destek istedi.

    Burdur'da depo olarak kullanılan tarihi anıt mezar
    © Fotoğraf : DHA
    Tarihi anıt mezar depo olarak kullanılmış
    Mezitli'de yaşayan ve Soli Pompeiopolis içerisine gömülen Aratos'un özel bir mülke ait arazide bulunan mezarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Başkan Tarhan şu ifadeleri kullandı: "Soli Pompeiopolis önemli bir antik kent. Çok önemli kişilerde burada yaşamışlar. Roma İmparatoru Pompei de buraya gelerek Soli adını vermiş. Burası dünya tarihi için çok önemli bir antik kenttir. Aratos’un da mezarı burada. Aratos kimdir; Aratos dünyanın ilk uzay bilimcisi, matematikçi, büyük bir bilim adamı. Burada doğmuş, burada yaşamış ve burada anıt mezarı var. Aya ilk kez astronotlar gidip ilk adamı attığında, ilk kratere Aratos adı verilmiştir. NASA’nın bilgisi ile, NASA tarafından önemsendiği için kratere de adı verilmiş. Dünya bunu önemsiyor. Dünya tarafından bilinen bir isim. Biz de Türkiye’de Aratos adını daha çok duyurmak istiyoruz. Tüm dünyanın bilip, duymasını istiyoruz."

    Vezir Mehu'nun anıt mezarı
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    Mısır, 4000 yıllık anıt mezarı ilk kez ziyarete açıyor
    Çiçeron ve Büyük İskender gibi birçok isimin Mezitli de yaşadığını ifade eden Başkan Tarhan şöyle devam etti: "Arotos’un mezarının bulunduğu höyüğün çevresi, alan itibariyle 500 metrekaredir. Bir kişinin sebze bahçesinin içerisinde yer alıyor. Yakın tarihe kadar burası çalı ile kaplıydı, buradan kimsenin haberi yoktu. Burada nereye gitsek ortaya çıkıyor. Bunun ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Bunu çözmek gerekiyor. Bu belediyenin birincil temel görevi değil, ama ekonomik gücümüz olsa biz buna da yetişiriz. Fakat devletin, hükümetin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görevi bu. Herkes Mersin’in turizm kenti olduğunu söylüyor. Mersin turizmi sloganvari konuşarak bir yere varılmaz. Somut birtakım şeyleri de ortaya çıkarmamız gerek. Bu tarihi zenginliği, kültürel mirası ortaya çıkarmamız gerek ki, Mezitli’nin, Mersin’in adı dünyada duyulsun. Dünyada duyulsun ki insanlar da buraya gelsin. Bizim yaptığımız, yol, park ve bahçeler için kimse buraya gelmez. Bir farklılığımızın olması gerek, bunu ortaya çıkarmamız gerek."

    Etiketler:
    Anıt mezar, astrolog, Mersin, Aratos
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