'Uzun saatler boyunca çalışmak kel olma riskini iki kat artırıyor'

Güney Kore gibi diğer ülkelerde çok uzun saatler çalışmak olağan bir durum olarak görülüyor. Bu nedenle ilk kez, 13 bin erkeğin sonuçlarına dayanan ve çalışma saatleri ile saç dökülmesi arasındaki bağlantıyı araştıran bir çalışma yapıldı.

Bilim, stresin kafa derisi de dahil olmak üzere vücudun belirli bölgelerinde hormon seviyelerinde bir değişikliğe neden olduğunu söylüyor. Strese girdiğinizde, hormonal değişim saç derisinde saç köklerinin büyümesini engelleyebilir. Daha önceki araştırmalardan, stresin bağışıklık sistemimizin kıl köklerine saldırmasına neden olduğu zaten biliniyordu.

Webtekno'nun aktardığına göre, Güney Kore'deki Sungkyunkwan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, 2013-2017 yılları arasında 20-59 yaşları arasında olan 13 binden fazla erkeği değerlendirdi. Araştırmacılar, bu erkekleri çalıştıkları saatlere göre gruplara ayırdı ve sonra verileri topladı. Medeni hal, gelir, sigara ve diğer faktörler de dikkate alındı. Nihai olarak daha uzun saatler çalışmanın, kellikle önemli ölçüde bağlantılı olduğu bulundu.

Lider yazar Kyung-Hun Son, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bu çalışmanın sonuçları, uzun çalışma saatlerinin erkek işçilerde alopesi gelişiminin artması ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu göstermektedir. Alopesi gelişimini önlemek için çalışma saatlerinin sınırlandırılması, saç dökülmesi semptomlarının ortaya çıkmaya başladığı 20'li ve 30'lu yaşlardaki genç işçiler için gerekli olabilir. Toplumumuzda uygun ve makul çalışma saatlerini teşvik etmek için önleyici müdahaleler gerekmektedir. Birçok çalışma, stresin alopesi gelişim mekanizmasını tetiklediğini ortaya koydu. Diğer araştırmalar ayrıca, stresin saç foliküllerinin yaralanmalarını ve yanmalarını, hücre ölümlerini etkileyebileceğini ve saç büyümesini engelleyebileceğini gösteriyor."

Kyung-Hun Son, son olarak "Bu önceki araştırmalara dayanarak, uzun çalışma saatlerinin getirdiği stres ile alopesi gelişimi arasında bir bağ olduğunu temkinli bir şekilde varsayıyoruz" diye ekledi.