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09:53 01 Kasım 2019
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    Kaliforniya'daki Google binası

    Google, Kanada'da 'akıllı kent' kurmak istiyor: Yerel yönetim onayladı

    © AP Photo / Marcio Jose Sanchez
    Bilim
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    Google'ın sahibi olan Alphabet şirketinin altında faaliyet gösteren Sidewalk Labs, Kanada'nın Toronto kentinin kullanılmayan bir bölümüne akıllı bir kent kurmak istiyor.

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    Google'ın Toronto kentinin kullanılmayan bir bölümünde akıllı kent kurmak üzere yaptığı başvurusu yerel yönetim tarafından kabul edildi. Ancak şirket hedeflediğinden daha küçük bir alanda bu şehri kurabilecek.

    BBC'den Jane Wakefield'ın haberine göre, bölgenin gelişiminden sorumlu olan Waterfront Toronto grubu, bugün oy birliğiyle şirkete gerekli olan izinlerden ilkini verdi.

    Fakat bu onay süreci tartışmalara da yol açtı.

    Sidewalk Labs mahalleyi 0,7 kilometrekarelik bir alana kurmak isterken verilen izin 0.05 kilometrekareyi kapsadı.

    Yetkililer şirketin yerleştireceği sensörlerden toplanacak verilere sahip olamayacağını, bu verilerin kamuya açık olması gerektiğini kararlaştırdı.

    Proje bu aşamadan sonra halka danışılacak ve Mart 2020'de nihai karar verilecek.

    Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sidewalks Labs "Waterfront Toronto ile kritik konularda anlaştığımız için mutluyuz. Toronto'da kapsayıcı bir mahalle kurmak, insanların işe gitme süresini azaltmak, evleri daha ucuz kılmak, yeni işler yaratmak ve daha sağlıklı bir gezegen için yeni standartlar oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Waterfront Toronto'nun başında bulunan Stephen Diamond ise yayımladığı açık mektupta "Açık olalım, bu nihai bir anlaşma değil" dedi ve ekledi:

    "Hâlâ yapılması gereken çok iş var. Yönetim kurulumuz sürece devam etme yönünde karar vermiş olsa da süreç tamamlanmadı."

    Kime faydası olacak?

    Sidewalk Labs 2017'de bölgeyi dönüştürme ihalesini aldıktan sonra ofis, mağaza ve evleri radikal bir şekilde bir araya getiren bir öneriyle ortaya çıktı. Trafik ve atık yönetimi gibi konularda da yüksek teknolojili çözümler önerdi.

    Fakat şirketin Waterfront Toronto ile anlaşma sürecinin şeffaflığı sorgulandı.

    Şirketin amacının 0,7 kilometrekarelik alanında ötesine geçerek çok daha büyük bir bölgede inşaat yapmak olduğu anlaşıldı.

    Sidewalk Labs yapacağı yatırım karşılığında emlak vergisinden pay, kentsel dönüşüm ödeneği ve ranttan pay istediği ortaya çıktı.

    Google
    © REUTERS / Mike Blake
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    Şirket Temmuz ayında kentsel dönüşüm planlarına dair belgelerini yayımlamış, Waterfront Toronto tarafından atanan uzmanlar paneli şirketin bazı önerilerinin halka bir faydası olmayacağı, teknoloji şirketlerine faydası olacağını bulmuştu.

    Uzmanlar planlar hakkında ikiye bölünmüş durumda.

    Toronto Life dergisine yazan Prof. Shoshana Zuboff bu planın 'gözetim kapitalizmi' olduğunu söylerken şehir plancısı Richard Florida bu sayede Toronto'da geniş start up şirketleri kurulabileceğini ve Toronto'nun küresel kentlerle rekabet gücünün artabileceğini savunuyor.

    Etiketler:
    Toronto, Kent, Kanada, inşa, Google
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