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    SpaceX, Falcon Heavy roketini fırlattı

    SpaceX, Crew Dragon kapsülünün kaçış motorlarını test etti

    © AA / SpaceX
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    Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, Crew Dragon kapsülünü nisan ayındaki başarısız testin ardından bir kez daha test etti. Şirket, Crew Dragon'un acil durum kaçış motorları testlerinin olumlu değerlendirilmesi halinde uçuş testlerine başlayacak.

    SpaceX'in yeni uzay aracı Crew Dragon'un nisan ayında gerçekleştirilen ilk fırlatma testi, kapsülün patlamasıyla sonuçlanmıştı. Şirket, dün Cape Canaveral, Florida'da gerçekleştirdiği yeni yer testinde uzay aracının acil durum kaçış sistemini sorunsuz bir şekilde test etti.

    Elon Musk liderliğindeki uzay şirketi, Crew Dragon'un SuperDraco acil durum motorları durgun haldeyken gerçekleştirilen ateşleme testinin Florida Cape Canaveral'da yapıldığını ve artık aynı sistemin uçuş testine çalıştıklarını duyurdu.

    Webtekno'nun aktardığına göre motorlar, fırlatma sırasında bir sorun olması durumunda, kapsülü ve yolcuları roketten ve oluşabilecek tehlikelerden uzağa taşımak için tasarlandı.

    SpaceX, bundan sonrasında kaçış motorlarının beklenen performans gösterip göstermediğini belirlemek için testin verilerini inceleyecek. Test sonuçlarının olumlu çıkması, nisan ayında yaşanan sorunların ardından SpaceX ekibi için büyük bir destek olacak. Patlamaya ilişkin yapılan araştırmalar, itici gazı yüksek basınçlı helyum tüplerine sızdıran bir valfin patlamaya neden olduğunu gösterdi. Sorunun çözülmesinin ardından ekip, yeni testi gerçekleştirebildi.

    © Flickr /
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    Eğer her şey yolunda giderse SpaceX, Crew Dragon uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot göndermeye başlayacak. SpaceX’in benzer şekilde tasarlanan insansız Dragon kapsülü, son 7 yılda ISS'ye çok sayıda yolculuk gerçekleştirdi. 

    Astronotlar için malzeme taşıyan araç, uzay istasyonunda elde edilen veri ve numunelerle geri döndü.

    SpaceX, ay başında Crew Dragon kapsülünün nasıl güvenli bir şekilde indirebileceklerini göstermek için yeni Mark paraşütlerinin testlerini paylaşmıştı.

    Etiketler:
    Test, Crew Dragon, SpaceX, Elon Musk
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