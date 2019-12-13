Bilim insanları, rejenere uranyum zenginleştirmenin yeni yollarının peşinde

Rus Ulusal Fizik Mühendisliği Enstitüsü’nden (NRNU MEPhI) bilim insanları yakıt olarak kullanılabilen rejenere uranyumu yeniden zenginleştirme imkanını tanıyan etkili bir yöntem geliştirdi. Araştırmanın sonuçları AIP Conference Proceedings dergisinde yayınlandı.

Günümüzde dünyada nükleer yakıtın yeniden dönüştürülmesini öngören termal nötron reaktörünün geliştirilmesi ile ilgili çok sayıda proje mevcut. Ancak uzmanlara göre tüm rejenere uranyum zenginleştirme yöntemlerinin kendi eksiklikleri var.

NRNU MEPhI’den Doçent Andrey Smirnov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘Enstitümüzde geliştirilen programlara dayanarak bilgisayar destekli modelleme sürecini gerçekleştirip üç aşamalı zenginleştirme yönteminin uygulanmasını öngören yeni sistemi geliştirdik’ ifadesini kullandı.

Bilim insanları, rejenere izotoplar arasında yapay 232,236U ve 234U izotoplarının yer almasının uranyumu yeniden zenginleştirme sürecini önemli ölçüde zorlaştırdığı ve zararlı izotop sayısını arttırdığına dikkat çekiyor.

Andrey Smirnov, geliştirdikleri yöntemin uygulanmasının zayıflatılmış uranyumdan başka atıkların oluşmasına yol açmadığını kaydetti.

Bilim insanları, bu yöntemin rejenere uranyum zenginleştirme sonucu oluşan atık hacminin azaltılmasına yönelik olduğunu vurguluyor. Şu an itibariyle uzmanlar, değerli 235U izotop kaybının önlenmesine yönelik ek çalışmalar yürüterek yöntemi daha da ileriye taşımayı hedefliyor.