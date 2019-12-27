Yerli otomobilin örtüsü kalktı, ilk ön siparişi Erdoğan verdi: 'Made in Turkey değil made in Türkiye'

TOGG tarafından yapılan yerli otomobil, bugün görücüye çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin geçmiş dönemlerdeki yerli otomobil girişimlerinden olan 'Devrim'i hatırlattı ve "Bu sefer yolunu kesemeyecekler" dedi. Erdoğan aynı zamanda, otomobilin ön siparişini veren ilk kişi oldu: "Made in Turkey değil made in Türkiye."

Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan yerli otomobilin yürüyen ilk ön gösterimi bugün gerçekleştirildi. Hafta başından bu yana her gün yeni detayları Twitter'dan duyurulan ön gösterim aracının tanıtımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de yapıldı.

© AA / ​Erdoğan, tanıtımın yapılacağı salonda Türkiye'nin geçmiş dönemlerdeki yerli otomobil girişimlerinden olan 'Devrim'le poz da verdi.

Tanıtım töreninde sahneye ilk olarak Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürkan Karakaş çıktı. Sunumu öncesinde hislerini anlatan Karakaş, "Şu anın tarifi yok. Çok heyecanlıyız. Ben, bütün arkadaşlarım, sabaha kadar uyuyamadık" ifadesini kullandı.

'Cep telefonunun başına gelen, otomobilin de başına gelecek'

Devamında yerli otomobilin sunumuna başlayan Karakaş, şu bilgileri verdi:

"Bugün sizlere geldiğimiz noktayı anlatmak, otomobilimizi tanıtmak ve otomobilden daha fazlasından kastımızın ne olduğunu izah etmek istiyoruz. Böyle bir faaliyete başlamanın tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. Oyunun kuralları değişiyor, yeniden yazılıyor. Artık büyükler değil başarılı olan, teknolojik olan, müşteriyi merkeze alan kazanacak. Neden? Müşterilerin beklentileri değişmekte. Cep telefonunun başına gelen, otomobilin de başına gelecek.

© AA / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş

'Dünyanın en iyileriyle çalışmaktan başka lüksümüz yok'

Yola çıktığımızda iki hedefimizi olmazsa olmaz olarak değerlendirdi. Teknolojinin en güncelini kullanmak çok önemli. Doğuştan elektrikli bir otomobil geliştirmek. Başından planlayarak bunu bir akıllı cihaz olarak geliştirmek ve otomobilimizi rekabet edebilir konuma taşımak...

Bu akıllı cihazımız, yeni çözümler üretebilen, veritabanlı hizmetlerde iş imkanları sağlayan bir sistemden bahsediyoruz. 'Nasıl yapacaksınız?' dediler. Biz bu projeye başlamadan önce 18 şirketi inceledik, neden başardılar? Neden başaramadılar? Bizim rakiplerimiz büyük organizasyonlar değil, start-up seviyesinde olan girişimciler.

© AA / Yerli otomobilin üretilecek 5 farklı modeli.

Küresel rekabetten bahsederken bizim, dünyanın en iyileriyle çalışmaktan başka lüksümüz var mı? Dünyanın en iyilerini ülkemizde, henüz yoksa yurt dışından bulup transfer ederek beraber çalışıyoruz. Bu 'dünyanın en iyileri' kimlerdir? Yan tarafta da isimlerini zikrettiğimiz iş ortaklarımız bize hala 'Siz ciddi misiniz?' diyor.

Yerli otomobilimiz elektrikli, 200 ve 400 beygir iki motor olacak. 500 km menzili olacak ve 30 dakikanın altında şarj imkanı sağlıyoruz."

'Bu güne kadar çok denedik ama başaramadık, bu sefer başaracağız'

Karakaş'ın ardından sözü TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu aldı.

© AA / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

Sözlerine "Bu güne kadar çok denedik ama başaramadık; bu sefer başaracağız" diye başlayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Lisans almayacağız, lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Gürcan Karakaş'ı gittik Almanya'da bulduk getirdik, yanında yüzlerce beyin. Dünyada dizel araçlar yasaklanırken, küresel ölçekte temiz ve çevreci bir ürün geliştiriyoruz. Eskiden devlet teşvik verirdi, yatırımcı beklerdi. Şimdi devlet hedef belirliyor, teşvikleri yardımları kamu, özel birlikte yapıyor. Bu otomobil, yeni bir meydan okumadır. 2021’de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak."

'Arabalar mı büyük, Bakan'ın boyu mu kısa?'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da daha sonra sahneye çıktı ve araca dair bilgiler verdi. Sözlerinin sonunda Varank, şu espriyi yaptı:

"Cumhurbaşkanım, siz tanıtım tarihini açıklayınca ben de fotoğraf paylaştım. 'Arabalar mı büyük, yoksa Bakan'ın boyu mu kısa?' diye oldukça yoğun tartışmalar oldu. Birazdan siz arabaların yanında durunca aracın boyutları ortaya çıkacak."

© Fotoğraf : Twitter Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobile dair bu görseli paylaşmıştı.

Erdoğan: Devrim otomobiline yaptıklarının aynısını yapacaklar

Varank'tan sonra söz alan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 60 yıldır bu hayalin peşinde koştuklarını belirterek "Devrim'in hikayesi, bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün örneği. Daha önce uçak yapanların başına ne geldiyse Devrim'in başına da o gelmiştir. Sabote edildiğini görüyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

Ülkemizin ilk motor üretim fabrikası planını başlatan Necmettin Erbakan Hocamızı da minnetle yad ediyorum. İnşallah projelerimiz sonuçlandığında, birkaç yıl içinde her türlü ihtiyacımızı karşılayacak şekilde motor meselesini de halledeceğiz. Kaybettiğimiz yılların hesabını sormayı da milletimize bırakıyorum. Bu millet yapar. Benzin i olmadığı için yolda kalan Devrim otomobiline yaptıklarını, Türkiye'nin otomobili için de yapacaklar. Devrim'in önünü kesmeyi başardılar ama bunun yolunu kesemeyecekler.

i olmadığı için yolda kalan Devrim otomobiline yaptıklarını, Türkiye'nin otomobili için de yapacaklar. Devrim'in önünü kesmeyi başardılar ama bunun yolunu kesemeyecekler. Asgari ücrete enflasyonun 3 puan üzerinde artış yapıldı. Dikkat edin burası çok önemli, 2002'den bu yana yüzde 154 düzeyinde yükselmiş bulunuyor. Bakın Osmangazi Köprüsü ... Beğenmiyorlar, bunlar sandallarla karşıya geçmeye alışmış.

üzerinde artış yapıldı. Dikkat edin burası çok önemli, 2002'den bu yana düzeyinde yükselmiş bulunuyor. Bakın ... Beğenmiyorlar, bunlar sandallarla karşıya geçmeye alışmış. Şimdi güzel bir haber vermek istiyorum. Fabrika, Gemlik 'teki TSK arazisi üzerinde kurulacak.

'teki TSK arazisi üzerinde kurulacak. İstanbul'da şoförler odası, 2020'nin sonuna kadar araç almayacağız. Üretimi bekleyeceğiz ve üretim yapıldığı andan itibaren kendi yerli otomobilimizi alacağız' diyorlar. Tüm Türkiye'de şarj altyapımız da hazır olacak. Dolayısıyla bu otomobil yerli ve millidir. Yerlilikten ve millilikten anlamayanlar var. Kimse bu gerçeği perdelemeye çalışmamalı. Tüplü televizyonlardan panel televizyona geçerken eski oyuncular devre dışı kalmış, yeni oyuncular yükselişe geçmiştir. Biz yerli otomobili elektrikli olarak üreterek doğrudan geleceğe uzanıyoruz.

Türkiye'yi geleceğin dünyasına hazırlıyoruz, dünyada bunu yapabilen başka ülke yok. Herkesten bir değil, birkaç adım önüne geçiyoruz. Avrupa gibi yakın pazarlardan başlayıp bu otomobili dünya genelinde gördüğümüz gün hedefimize ulaşmışız demektir. Milletimizin de bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. 2022 öncesinde milletimizin projeye desteğini göstermek üzere ön satış süresi başlatılabilir.

Ve örtü kalktı

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yerli otomobilin üzerindeki örtü kaldırıldı ve kamuoyunun beğenisine sunuldu. İki otomobilin arasında poz veren Erdoğan, "Made in Turkey değil, made in Türkiye" ifadesini kullandı.

Erdoğan, yerli otomobille poz verdi: Made in Turkey değil, made in Türkiyehttps://t.co/94i2fGTVVv pic.twitter.com/M5Wn5pSU7L — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 27, 2019

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