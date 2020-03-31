Yeni tip koronavirüs ile verem aşısı arasında bağ bulundu

ABD’li epidemiyologların, farklı ülkelerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm oranları ile bu ülkelerde verem aşısının (BSG) ne kadar yaygın uygulandığı arasında bir bağ bulduğu belirtildi.

medRxiv portalındaki habere göre bilim insanları, BSG aşı politikası uygulamayan ülkelerin (İtalya, Hollanda, ABD) Kovid-19’dan en çok etkilenen ülkeler olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

BSG aşı uygulamasının virüs kapma düzeyini azalttığını ortaya çıkaran bilim insanları, bu aşının koronavirüse karşı mücadelede başlıca araçlardan biri haline gelebileceğini dile getirdi.

ABD, İran, İtalya, Belçika, Hollanda ve bazı diğer Avrupa ülkelerinde BSG aşısının ya hiç ya da kısa süre önce uygulanmaya başladığına dikkat çeken araştırmacılar, bu ülkelerde vaka sayısının ve ölüm oranının dünya ortalamasına göre 4 kat daha fazla olduğuna dikkat çekti.

Diğer yandan BSG aşısının uzun süre boyunca nüfusun geneline uygulandığı zengin olmayan ülkelerde koronavirüs kaynaklı ölüm oranının çok düşük olduğuna işaret edildi.

Bilim insanları, BSG aşısının yeni tip koronavirüse karşı etkili olduğundan emin olduklarını dile getirdi.