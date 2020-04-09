Koronavirüsün kalp üzerindeki olumsuz etkisi tespit edildi

MedicalXpress’in haberine göre, Mayo Tıbbi Eğitim ve Araştırma Vakfı (MFMER) uzmanları, Kovid-19 hastalığının ağır seyretmesi halinde kalp fonksiyonunda azalmanın gözlemlenebileceği belirtti.

Hastaların bir kısmında bu değişiklik iltihaplanma sonucu meydana gelirken diğerlerinde Kovid-19'un kalp kasına yerleşmesi sonucu meydana geliyor.

Koronavirüse yakalananlarda, kalp damar sisteminin fonksiyonuyla ilgili iki sorunun ortaya çıkarıldığı belirtilirken bunların, kalp yetmezliği ve aritmi olduğu kaydedildi. Aritminin, Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkilerinden kaynaklanıyor olabileceği ifade edildi.

Bununla birlikte henüz bu tür ilaçların kalp fonksiyonu üzerinde olumsuz etkiye sahip olup olmadığı yönünde net veriler bulamayan bilim insanları hastalara, doktorlar tarafından aksi belirtilmedikçe bu ilaçlara devam edilmesini tavsiyesinde bulundu.