Rus bilim insanı, SSCB'nin Venüs'e iniş için nasıl hazırlandığını anlattı

Sovyet Birliği döneminde bilim insanları Venüs'e insanlı inişi gerçekleştirmek için bir proje başlattı. Rus akademisyen Aleksandr Suvorov, SSCB'nin bu gizli projesinin ayrıntılarını açıkladı.

Rusya Bilimler Akademisi Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü Aşırı Koşullarda İnsan Fizyolojisi Bölüm Başkanı,Tsiolkovsky Kozmonot Akademisi Üyesi Aleksandr Suvorov, Sovyet bilim insanlarının Venüs'e insanlı uçuş olasılığı üzerine çalıştıklarını, ancak uygun olmayan koşullar olduğu ortaya çıktığında bu fikirden vazgeçtiklerini söyledi.

Sputnik’e konuşan Suvorov, şu ifadeleri kullandı:

"Hiperbolik fizyoloji ve uzay tıbbı ayrı bir alandır. Bu alan, uzay tıbbının doğduğu sıralarda, Sergey Pavloviç Korolev’un Mars'a ek olarak Venüs’e uçuş seçenekleri üzerinde durması sayesinde bizim enstitümüzde gelişmeye başladı."

Venüs'ün nefes almak için uygun olmayan bir atmosfere sahip olduğu ve yüzeyindeki basıncın suyun bin metre altındaki basınca denk gelen 96 atmosfer olduğu o zamanlar biliniyordu.

Böyle bir basınç altında çalışabilme olanağını test edebilmek için Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü, SSCB Bilimler Akademisi ve Oşinoloji Enstitüsü ile birlikte 1981’de Suvorov’un da yer aldığı bir basınç odasında önce 100 metre daha sonra 350 ve 450 metre iniş gerçekleştirdi.

Bu gibi koşullarda nefes almanın oldukça zor olduğunu, nefes darlığının başladığını, ancak bu durumda bile orta derecede fiziksel aktivitenin gerçekleştirilebileceğini belirten Suvorov, "Sonuç olarak, bir insanın bin metrelik bir derinlikte çalışabileceğini neredeyse kanıtladık" dedi.

Suvorov, otomatik istasyonların Venüs'e uçtuğu ve orada karbondioksit atmosferi, yüksek sıcaklık olduğu ortaya çıkınca insanlı uçuş fikrinin yavaş yavaş öldüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak teorik olarak insanın Venüs'e inebileceği, uzay giysisi giyip yüzeyine çıkabileceği gibi bir gerçek de var."

Venüs’e ilk olarak 1967 yılında Sovyet istasyonu Venüs-4 ulaştı, ancak gezegenin yüzeyine 1970 yılında Venüs-7 iniş yapabildi. Venüs 7, gezegendeki basıncı yaklaşık 90 atmosfer, sıcaklığı ise yaklaşık 475 derece olarak kaydetti.