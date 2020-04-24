Kayıt
20:28 24 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Küresel Aşı İttifakı Gavi: Koronavirüs aşısı bulunacağının garantisi yok

    © REUTERS / UPMC
    Bilim
    URL'yi kısaltın
    0 36
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104189/12/1041891245_0:123:2000:1248_1200x675_80_0_0_5380055bc533453fa006a3eb4d72854d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/bilim/202004241041903354-kuresel-asi-ittifaki-gavi-koronavirus-asisi-bulunacaginin-garantisi-yok/

    "Karşı karşıya olduğumuz meydan okumalardan biri, aşı yapıp yapamayacağımızı bilmememiz" diyen Küresel Aşı İttifakı Gavi'nin CEO'su, aşı geliştirme rekabetinin iyi bir şey olduğunu, halihazırda 100-150 aşının geliştirme sürecinin çeşitli aşamalarında olduğunu söyledi.

    Küresel sağlık için kamu-özel ortaklığındaki Gavi Aşı İttifakı, yeni tip koornavirüs (Kovid-19) için aşı bulunmasının garanti olmadığını belirtti.  

    En yoksul 73 ülkede aşıya erişimi artırmayı amaçlayan, BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Gates Vakfı üyeleri arasında bulunan Gavi Aşı İttifakı, koronavirüs aşısı geliştirmeye yönelik uluslararası rekabeti olumlu olarak değerlendirdi. 

    BM'nin merkezinin bulunduğu Cenevre'de basına açıklama yapan Gavi Aşı İttifakı CEO'su Seth Berkley, 'rekabet ne kadar çok olursa bilimsel mücadelenin o kadar başarılı olacağı' görüşünü dile getirdi.

    "Karşı karşıya olduğumuz meydan okumalardan biri, aşı yapıp yapamayacağımızı bilmememiz" diyen Seth Berkley, "Bilim hakkında bildiklerime dayanarak oldukça iyimserim, ama bu konsepte dair henüz kanıtımız yok" diye ekledi. 

    'Bir aşı geliştirmenin normalde 10-15 yıl aldığını' belirten Gavi CEO'su, diğer yandan 'gerçekten şanslı olunursa Kovid-19'e karşı ilk aşıların 12-18 ay içinde elde edilebileceğini' söyledi. 

    Berkley, aşı geliştirme rekabetini 'muhteşem' diye niteleyerek 'üzerinde çalışılan onlarca aşının en nihayetinde özdeş çıkmaları yerine farklı şekilde etki eden çeşitli aşıların bulunmasının daha iyi olacağını' anlattı. 'Halihazırda geliştirme sürecinin çeşitli aşamalarında 100'den fazla, muhtemelen 150 farklı aşı olduğu' bilgisini paylaştı.

    Son yıllarda ABD'nin başını çektiği gelişmiş ülkelerde bazı kesimlerin hiçbir bilimsel temele dayanmaksızın yürüttüğü 'aşı karşıtı kampanyalar' kızamık gibi bulaşıcı hastalıkların yeniden salgın düzeyinde yayılmasına neden olurken, Gavi CEO'su aşılar çok başarılı olduğu için bazı hastalıkların dünya yüzünden kalktığını ve bu yüzden vehametlerinin insanlar tarafından unutulduğunu hatırlattı.

    Aşı karşıtı kampanyaların siyasileştirilmesinden ve koronavirüs pandemisinde sosyal medyada komplo teorileri ile söylentilerin köpürtülmesinden rahatsızlık duyduğunu belirten Berkley, diğer yandan bu pandeminin aşıya güveni tazeleyebileceğine dikkat çekti. 

    Nihayetinde koronavirüs aşısı geliştirilirse küresel olarak uygulanacağı, böylece birilerinin 'kobay gibi kullanıldığı' tartışmalarına mahal kalmayacağı, siyasi liderlerin aşı olmalarının da şüphecileri rahatlatacağı görüşünü dile getirdi.

    Aşı olması gereken ilk grubun sağlık çalışanları olduğunu, onları risk gruplarındakilerin takip etmesi gerektiğini vurgularken yaşlıların en yüksek riskli grubu oluşturduklarını, ama bağışıklık sistemleri gençler kadar karşılık vermediğinden yaşlıların aşı olmasının her zaman daha zor bir süreç olduğunu belirtti.  

    Kovid-19 aşısının tamamının zenginler tarafından silip süpürülmesini engellemek için ihtiyaca dayalı küresel erişim gerektiğinin altını çizen Berkley, sırada bir başka pandeminin gelmekte olduğunun evrimsel açıdan kesin olduğunu sözlerine ekledi.  

     

    Etiketler:
    ABD, Bill & Melinda Gates Vakfı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Koronavirüs, Aşı, Seth Berkley, Gavi Aşı İttifakı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lenin heykeli
    Vietnam’dan Antarktika’ya: Dünyanın dört bir yanındaki Lenin heykelleri
    Karikatür
    ‘ABD, Suudi Arabistan’dan petrol ithalatını keserse, petro-dolar sistemi çöker’
    İnfografik
    Kovid-19'la mücadele için Türkiye'nin yaptığı yardımlar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet