Rusya’da düşünme becerilerini geliştiren yapay zeka geliştirildi

Rus uzmanlar, insanın karar verme hızını ve bulunduğu durumu tahmin etme yeteneğini değerlendirme fırsatını sağlayan yapay zeka geliştirdi. Bilgisayar oyunu şeklinde yapılan yapay zekanın ayrıca belirtilen yetenekleri geliştirecek simülatör olarak hizmet vereceği belirtildi.

Moskova Devlet Psikoloji ve Eğitim Üniversitesi’nden (MGPPU) bilim insanlarına göre, modern bilişsel yetenek inceleme yöntemleri sadece sayma becerilerini ve mantıksal düşünmeyi ölçmüyor, geliştirdikleri sistem ayrıca hızla değişen koşullarda alınan tahminlerin ve kararların kalitesini değerlendirebiliyor.

Uzmanların oluşturduğu sanal alanda, oyuncu birçok aktif rakiple karşılaşıyor. Rakiplerin davranışı, yapay zeka tarafından karmaşık matematiksel algoritma temelinde yönetiliyor. Oyuncunun amacı, sınırlı bir oyun alanı içinde tüm rakipleri “yok etmek.”

MGPPU Bilgi Teknolojileri Fakültesi Psikolojik Araştırmalar Bilgi Teknolojisi Merkezi Nicel Psikoloji Laboratuvarı Başkanı Pavel Dumin, “Markov rasgele süreçler teorisi ve doğrusal olmayan optimizasyon yöntemleri temelinde, deneğin, sorun çözerken başvurduğu eylemlerinin doğruluğunu ölçmekle birlikte, davranışını analiz etme fırsatını sağlayan süreçler geliştirdik” dedi.

Dumin, yapay zekanın oyunu somut oyuncuya göre adapte edebildiğini, onun stratejisini gözlemleyerek becerilerinin gerçek gelişim seviyesiyle ilgili en ayrıntılı tabloyu sunacak karmaşıklıktaki durumları üretebildiğini anlattı.

Oyunun ayrıca istihkam robotları ve keşif dronları gibi karmaşık otomatik sistem operatörlerinin ihtiyaç duyduğu yeteneklerin kontrol aracı ve simülatörü işlevini gördüğü kaydedildi.

Bu tür psikodiyagnostik araçları geliştirme sürecindeki en büyük zorluğun, uyarlanabilir prosedürleri doğru bir şekilde yapılandırmak için gereken büyük ampirik veri eksikliğinin olduğunu söyleyen Dumin, şimdilik eksikliği matematiksel optimizasyon yardımıyla telafi ettiklerini belirtti.

Uzmanların bir sonraki hedefi, sistemi eğitime yönelik hazır duruma getirmek ve oluşturulan yapay zeka temelinde, otomatik sistemlerin acil durumlarda çalışma kabiliyetini artıran yazılımı geliştirmek.