Fransız istihbarat şefi: Yeni James Bond'lara değil, teknoloji delisi gençlere ihtiyacımız var

Koronavirüs pandemisinden sonra değişecek dünyada sanal iletişim kurulacağına dikkat çeken Fransız dış istihbarat servisinin teknoloji direktörü, Bond ya da Rambo tarzı değil, teknoloji delisi gençleri işe almak istediklerini belirtti.

ABD'deki CIA, Britanya'daki MI6'in Fransa'daki muadili olan Dış Güvenlik Genel Müdürlüğü'nün (DGSE) Teknoloji Direktörü Patrick Pailloux, koronavirüs sonrasının dünyasına uyarlanmaya çalışan istihbarat servislerinin müstakbel James Bond'ları değil, teknolojiyle kafayı bozmuş gençleri işe almaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Nadiren medyaya konuşan Fransız teknolojik istihbarat şefi, AFP'ye verdiği demeçte, "Bizim yeni teknolojilerle çok içli dışlı insanlara, dolayısıyla genç insanlara ihtiyacımız var. Onları DGSE'ye getirmemiz hayati önem taşıyor" dedi.

We need geeks, not James Bonds, for post-Covid world, says French spy chief https://t.co/17qUwQwkQF — The Guardian (@guardian) May 22, 2020

Teknolojiyle kafayı bozmuş gençlerin çoğunun kendilerini casusluk kalıplarına uygun görmemeleri gibi bir tehlike bulunduğunu söyleyen Pailloux, gençlerin kafasında James Bond ve özel kuvvetlerin imgesinin olduğunu, "Ben Rambo değilim, ben teknoloji delisiyim. DGSE'ye giremem" diye düşündüklerini anlattı.

French Spies Seek 'Geeks Not Bond' To Lead Cybersecurity Battle https://t.co/bYhsSH9ooK — Asher Wolf (@Asher_Wolf) May 22, 2020

"Ama süper güçlü olan sadece süper adamlar değildir. Bilimde süper güçlüyseniz de ülkenize hizmet edebilirsiniz" diye devam eden Pailloux, bunun koronavirüs pandemisinden sonra değişecek dünyada iletişim kişisel değil sanal boyutta ilerleyeceğinden çok daha önemli olacağını vurguladı.

"Siber güvenlik içinde yaşadığımız dünyada küresel güvenliğin alfa ve omegası" diye altını çizen Fransız teknolojik istihbarat şefi, "Eğer sistemlerimizi güvenli yapmayı beceremezsek, o zaman diğer tüm güvenlik türleri işe yaramazdır" dedi.

Nitekim DGSE'nin desteğiyle her yıl Fransa'da 65 bin öğrencinin katılımıyla kod yazma ve şifre çözme yarışması düzenleniyor. Eğlence için kodlamadan gizli servisler için çalışmaya geçmek ise pek çok genç için hayallerin ötesinde.

Ancak yarışmanın organizatörlerinden de olan Ulusal Dijital Bilim Teknoloji Araştırma Enstitüsü'nden (INRIA) Matthieu Lequesne, matematik, mantık, bilgisayar bilimlerinin gerisinde siyasi bir meselenin sözkonusu olduğunu dile getirdi.

Lequesne, "Yapay zekadan istifade etmek, büyük veriyi kullanmak istiyorsak, bireylere ait tonlarca veriyle uğraşmak zorundayız. Ve bu verileri işleyen platformların bizim hakkımızda hiçbir şey öğrenmemelerini garantiye almak mecburiyetindeyiz. Buna verilecek en iyi karşılık da şifre yazımdır" dedi.

Daha önce DGSE'den 'Le Bureau des Legendes' isimli popüler TV dizisi sayesinde kendilerine ilgi ve rağbetin arttığına dair açıklama gelmişti.

Dizi, dünya çapında tehlikeli görevlere gönderilen sert ve külyutmaz casusları, DGSE'nin Paris'teki merkezinde görevli enformasyon teknolojisi (IT) uzmanlarıyla çok yakın çalışma içinde gösteriyordu.