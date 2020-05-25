NASA uzay çalışmaları için 8 ay boyunca karantinada kalacak kişiler arıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını birçok sektörde olduğu gibi uzay araştırmalarında da değişikliğe gidilmesine neden oldu. NASA’nın sekiz aylık sosyal izolasyonda kalacak astronotların Mars görevlerinde karışılacakları çevresel faktörleri deneyimleyecek. Rusya'daki bu laboratuvarda kalacak kişilerin, 30 ila 55 yaş arasında olması ve İngilizce ile Rusçayı akıcı konuşmaları bekleniyor.
Sosyal izolasyonun araştırmacılar için önemli veriler sağladığını kaydeden araştırmacı Thomas Williams, izolasyon ortamında ortaya çıkan psikolojik ve stresin uzay görevlerinin başarılı olmasında büyük rolü olduğunu ifade etti. NASA, bu çalışmayla uzaya gidecek astronotların performansı ve sağlığı hakkında önemli bulgular elde edeceklerini belirtti.
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