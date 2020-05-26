Rus uzay ajansı Roscosmos insanlı yörünge uçağı geliştiriyor

Rus uzay ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, uzay istasyonlarına uçuşlar için insanlı bir yörünge uçağı geliştirmeye başladıklarını söyledi.

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Roskocmos ve Makine İnşa Araştırma Enstitüsü’nün (TsNIIMASH) insanlı bir yörünge uçağı geliştirme projesine başladıklarını belirtti.

Komsomolskaya Pravda’ya konuşan Rogozin, “İnsanlı programın gelişimi, uzay gemilerinin geliştirilmesiyle bağlantılıdır. ABD'nin testler yaptığını biliyorsunuz, böyle bir çalışma yürütüyorlar. Bu plana ilişkin bizim de yörünge istasyonunu için yeni bir insanlı gemi düşüncemiz var” dedi.

Dmitriy Rogozin, Sovyetler Birliği’nin geliştirdiği çok yönlü uzay aracı Buran'ı hatırlatarak “Dedelerimiz tarafından geliştirilen şey, zamanın önüne geçmişti ve şimdi o zaman yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.

2018 yılında Interfax ajansı, A. Lyulka Araştırma ve Geliştirme Bürosu'nun titreşimli bir ateşleyici kompleksi üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

Projenin baş tasarımcısı Aleksandr Tarasov'a göre bu tasarımlar, roket ve uzay sistemleri ve atmosfer ötesinde uçabilen uçakların kombine güç sistemleri motorlarının oluşturulmasında kullanılabilir.

Dmitriy Rogozin ayrıca, Ay’ı özelleştirme girişimlerinin olduğunu ve Rusya'nın buna izin vermeyeceğini belirterek, “Hiç bir şekilde, kim olursa olsun Ay’ı özelleştirmelerine izin vermeyeceğiz. Bu yasa dışı” dedi.

Rogozin, Rusya’nın ABD’deki Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin seçim yarışmalarını andıran bir Ay yarışına girmeyeceğine vurgu yaparak “ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında yürütülen seçim yarışmalarını andıran bir Ay yarışına girmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Dmitriy Rogozin, Roscosmos’un SSCB’nin bir zamanlar Yıldız Savaşları programınına verdiği tepkiyi vermeyeceğini ve ABD’nin Ay programını tekrarlamak niyetinde olmadığını kaydederek şunları söyledi:

“Ay konusunda, Sovyetler Birliği'nin ABD’nin stratejik savunma inisiyatifine gösterdiği gibi bir tepki göstermemeliyiz. Ne yazık ki, fantastik fikirlere çok büyük paralar harcandı ve sonuç olarak bu fikirler hayata geçirilmedi.”

Roscosmos Başkanı Rogozin ayrıca, Uluslararası Uzay İstasyonu için oluşturulan çok fonksiyonlu laboratuvar modülüne (MLM) ilişkin çalışmalarla ilgi de bilgi verdi.

Rogozin, modülün bir yıl sonra fırlatılmasının planlandığını belirterek, “Genel olarak, yaklaşık bir yıl sonra, önce Moskova ve daha sonra Baykonur'da yapılacak testlerin tamamlanmasının ardından bu modülün fırlatılacağını umuyoruz” dedi.

Roscosmos Başkanı, önümüzdeki haftalarda Kruniçev merkezinin basınç odasındaki MLM testlerinin tamamlanacağını ve bundan sonra modülün elektrik testlerinin başlayacağı Baykonur'a gönderileceğini kaydetti.