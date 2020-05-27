Dinozorları yok eden asteroidin Dünya'ya en ölümcül açıyla isabet ettiği ortaya çıktı

Dinozorlarının neslinin tükenmesine neden olan asteroidin, Dünya'ya "mümkün olan en ölümcül" açıyla isabet ettiği açıklandı.

ScienceDaily'nin haberine göre, İngiltere'de Imperial College London'da görevli bilim insanları, Chicxulub Krateri'nin oluşmasına neden olan çarpmanın, jeofizik veriyle birleştirilen 3 boyutlu simülasyon modellerini geliştirdi.

New simulations have revealed the asteroid that doomed the dinosaurs struck Earth at the 'deadliest possible' angle. The simulations show that the asteroid hit Earth at an angle of about 60°, which maximised the amount of climate-changing gases https://t.co/xqv3AmE4oH pic.twitter.com/faKoIAR25E — Massimo (@Rainmaker1973) May 27, 2020

​Çarpma anından Chicxulub Krateri'nin oluşmasına kadar tüm olayın yeniden canlandırıldığı simülasyonlarda, asteroitin, atmosferde iklim değişikliğine yol açan gazların miktarını azamiye çıkartacak biçimde Dünya'ya 60 derece açıyla çarptığını ortaya koydu.

The city-size asteroid that hit Earth 66 million years ago and doomed the dinosaurs to extinction came from the northeast at a steep angle, maximizing the amount of climate-changing gases unleashed into the atmosphere, a new study has found. https://t.co/l7s5JNekYx — CNN (@CNN) May 26, 2020

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Bu açıyla çarpmanın, milyarlarca ton sülfürün serbest kalarak Güneş'i kapatmasına, atmosferin 66 milyon yıl önce dinozorların ve Dünya üzerindeki yaşamın yüzde 75'inin yok olmasına yol açan biçimde soğumasına neden olabileceği belirtildi.

Araştırma ekibinin lideri Profesör Gareth Collins, "Dinozorlar için en kötü senaryo tam tamına gerçekleşmiş. Asteroit çarpması, atmosfere inanılmaz miktarda iklim değişikliğine neden olan gazları salmış, dinozorların yok olmasıyla sonuçlanan olaylar zincirini başlatmış. Bu muhtemelen en ölümcül açılardan biriyle çarpması gerçeğiyle daha da kötüleşmiş" değerlendirmesini yaptı.

Çalışmanın ayrıntıları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

Asteroid that killed the dinosaurs hit just right for maximum damage https://t.co/HwZwGpaJeg pic.twitter.com/61yXwZnTTg — New Scientist (@newscientist) May 27, 2020

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