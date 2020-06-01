Sosyal medyada Samsung telefonların çökmesine neden olan duvar kağıdı uyarısı

Samsung akıllı telefonların çökmesine yol açan bir duvar kağıdı olduğu ileri sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan dağ manzaralı fotoğrafın kullanılmaması uyarısı yapıldı.

Twitter’daki Ice Universe isimli hesap, Android kullanıcılarını "Özellikle de Samsung telefon kullanıcıları, bu fotoğrafı asla duvar kağıdı yapmayın! Telefonunuzun çökmesine neden olacaktır! Bunu denemeyin de! Biri bu resmi gönderirse, lütfen görmezden gelin" sözleriyle uyardı.

WARNING！！！

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

​Fotoğrafta gün batımında dağ ve göl manzarası yer alıyor. Paylaşımın altına yorum yapan kullanıcılar da resmi duvar kağıdı olarak denedikten sonra telefonlarının yeniden yüklenmeye, takılmaya ve kapanmaya başladığını ifade etti.

Bazı kullanıcılar da tüm verilerini kaybettiklerini belirtti. Kullanıcılardan bir de sorunun sistemin işleyemediği yanlış dijital dosya profilinden kaynaklanabileceğini kaydetti.

Gönderinin sahibi de daha sonra Samsung’un yanıt verdiğini ve soruna karşı özel bir güncelleme hazırladığını ifade etti.