‘Gezegenler geçidi’ dünyadan çıplak gözle izlenebilecek

Dünya'ya en yakın beş gezegenin oluşturduğu ‘gezegenler geçidi’ 4 Temmuz'dan ağustos ortalarına kadar dünyadan çıplak gözle izlenebilecek. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, Güneş'in bir tarafında ilginç bir konfigürasyonda toplanmalarına rağmen, bilimin ilgisini çekmiyor.

Moskova Planetaryumu, 4 Temmuz gecesi Jüpiter ve Satürn’ün gece yarısından itibaren, Mars’ın gece saat 2’den sonra, Venüs’ün sabah saatlerinde ve Merkür’ün 22 Temmuz'dan itibaren çıplak gözle gözlemlenmesinin mümkün olacağını belirtti. Uranüs ve Neptün ise çıplak gözle görülemiyor.

Planetaryumun Direktörü Faina Rublev, gezegenlerin Güneş'in aynı tarafında sıralanacakları ve bunun balkondan gözlemlenebileceği beklentisine girilmemesi gerektiğini belirterek, bilimde ‘gezegenler geçidi’ diye bir terim olmadığını, bunun medya tarafından ilgi çekmesi için uydurulduğunu kaydetti.

Sputnik’e konuşan Rublev, gökbilimcilerin göksel olayların gözlemlenmesinin popüler hale getirilmesine karşı olmadığına vurgu yaparak şunları ifade etti: "Gezegenler geçidinin bize hiçbir etkisi olmayacak. Bazı insanlar onu felaketlerin ortaya çıkmasıyla ilişkilendiriyor ve hatta koronavirüsü bile buna bağlıyorlar, bu saçmalık. Hangi çağda yaşıyoruz? Bu sadece gezegenlerin konfigürasyonunun düzenli bir tekrarıdır. Daha önce araştırılmış ve bilinen bir şeydir. Yeni bir şey ortaya çıkmayacağından, bilim onunla ilgilenmiyor.”

Rus gökbilimci Vladimir Surdin ise, gezegenler geçidinin bu yıl benzersiz olmayacağını ve yaklaşık 20 yıl önce aynı konfigürasyonda birleştiklerini belirterek, geçidin Güneş'te hafif bir yerçekimsel etki yapabileceği ve küçük gelgitlere neden olabileceğini ifade etti.