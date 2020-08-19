Rus kozmonot Vagner, uzayda esrarengiz cisimler görüntüledi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev yapan Rus kozmonot İvan Vagner, uzay boşluğunda uçan beş belirsiz cismin yer aldığı bir videoyu sosyal medyada paylaştı. Rus uzman Zelyonıy, bunların Elon Musk'a ait Starlink iletişim sisteminin uyduları olabileceğini söyledi.

Twitter'dan mesaj yayınlayan İvan Vagner, amacının Antartika üzerindeki kutup ışıklarını görüntülemek olduğunu belirterek "Ancak videoda sadece kutup ışıkları değil, farklı şeyler de görüyorsunuz. 9-12. saniyelerde birbirine paralel olarak ve eşit mesafede uçan beş cisim görülüyor" dedi.

Vagner, "Bunların ne olduğunu düşünüyorsunuz? Meteor, uydu veya ...?" diye devam eden Vagner, olay hakkında Rusya Federal Uzaycılık Ajansı'na (Roscosmos) bilgi verildiğini ve görüntülerin incelenmek üzere Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü'ne gönderildiğini ekledi.

Космические гости или как я снимал новый timelapse



Друзья, давно у нас не было timelapse-видео, исправляю ситуацию! Самый пик Полярного сияния над Антарктидой в долготе Австралии, т.е. во время полёта между ними. Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние... pic.twitter.com/8UwJZ6S8jb — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

'Starlink iletişim sisteminin uyduları olabilir'

Bu arada Sputnik'e demeç veren Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü Bilim Direktörü Lev Zelyonıy, Vagner'in videosundaki cisimlerin SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'a ait Starlink iletişim sisteminin uyduları olabileceğini kaydetti.

Zelyonıy, yüzde 100 emin olmak için cisimlerin yörüngesinin parametrelerini hesaplamak gerektiğini ekledi.