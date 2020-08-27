'Koronavirüs aşısı kadınlar ve erkekler için farklı olmalı'

Yale Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, koronavirüse yakalanan erkek hastaların bağışıklık tepkisinin kadınlara göre daha zayıf olduğu ve bu nedenle virüsten daha şiddetli etkilendikleri belirtildi. Bu kapsamda, bilim insanları kadınların ve erkeklerin farklı aşı ve tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

ABD’de Yale Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, erkeklerin koronavirüs vakalarını kadınlara göre daha şiddetli geçirmelerinin ve hastalıktan daha fazla ölmelerinin nedeni bağışıklık sistemi tepkilerinin daha zayıf olması.

NTV'nin haberine göre, araştırmacılar, erkek hastaların virüsü öldüren ve iltihaplanmaya karşı savaşan T hücrelerinin zayıf üretimine sahip olduğunu keşfetti. Bununla birlikte, kadınların bağışıklık sistemlerinin, erkeklerde görüldüğü gibi yaşla birlikte azalmayan sağlam bir tepkiye sahip olduğu görüldü.

Bununla birlikte, tüm dünyada erkekler, Kovid-19’dan ölümlerin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor. Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde immünoloji profesörü olan kıdemli yazar Dr Akiko Iwasaki konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Artık, Kovid-19 hastalarında bağışıklık tepkisinin cinsiyetler arasında önemli ölçüde farklı olduğunu ve bu farklılıkların erkeklerde daha şiddetli sonuçlara neden olduğunu gösteren net verilere sahibiz. Bulgular, tedavilerin ve aşıların hem kadınlar hem de erkekler için eşit derecede etkili olmasını sağlamak için farklı stratejilere ihtiyacımız olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, bulguların cinsiyetler arasındaki farklılıkları göz önüne serdiğini, kadın ve erkeklerin ayrı aşı ve tedavilere ihtiyaç duyabileceğini açıkladı.

Excited to share our work on sex differences in immune responses in COVID. This was really a team work, and I thank all the collaborators especially @Muhellingson, Pat Wong, @BenIsraelow, @carolilucas, @sneakyvirus1, Julio Silva, @tianyangmao, @SaadOmer3. https://t.co/fqsDzm0NtX — Takehiro Takahashi, MD, PhD (@taka_takehiro) August 26, 2020

​Çalışmanın yazarları, “Araştırmamız erkeklerde Kovid-19’a karşı verilen T hücresi bağışıklık tepkisini yükseltmek için aşı ve tedavi uygulanabileceğini, kadınlarda ise hastalık sırasında erken dönemde doğuştan gelen bağışıklık aktivasyonunu azaltmaya yönelik tedavilerin uygulanabileceğini gösteriyor” ifaderini kullandı.

Nature dergisinde yayınlanan çalışma için ekip, 18 Mart - 9 Mayıs tarihleri arasında Yale-New Haven Hastanesi’ne kabul edilen ve koronavirüs testi pozitif çıkan 17 erkek ve 22 kadın hastayı inceledi. Iwasaki, vantilatör kullanan veya bağışıklık sistemini etkileyen ilaç kullanan hastaların 'virüse karşı doğal bağışıklık tepkisini ölçtüklerinden emin olmak için' dışlandığını söyledi.

Sonuçlarda, erkekler ve kadınlar arasında viral yükte ya da antikorlarının seviyelerinde farklılık göstermedi. Ancak, enfeksiyonun erken aşamalarında erkek hastaların, kadın hastalara göre sitokin adı verilen iltihaplı proteinlere daha fazla sahip olduğu görüldü.

Sitokinler, genellikle bağışıklık sistemi tarafından vücuda giren patojenlere karşı ilk savunma hattı olarak enfeksiyon bölgesine ulaşıyor ve iyileşmeyi desteklemek için virüse karşı fiziksel bariyer olarak iltihaplanma oluşturuyor. Kovid-19 hastalarında, bu proteinler, vücut tarafından sitokin fırtınası adı verilen tehlikeli bir aşırı reaksiyona neden olabiliyor. Sitokin fırtınası, vücut sadece virüsle savaşmakla kalmayıp aynı zamanda kendi hücrelerine ve dokularına da saldırdığında meydana geliyor.

Ardından, sitokin fırtınaları, çoklu sistem organ yetmezliğine ve ölüme yol açabiliyor. Erkek hastaların enfeksiyonda erken yaşta deneyimledikleri yüksek sitokin konsantrasyonu, bu son sonuçları daha olası hale getiriyor.

Diğer taraftan araştırmacılar, kadınların bağışıklık tepkisi olarak virüs bulaşmış hücrelere saldıran ve onların ölmesini sağlayan T hücreleri adı verilen beyaz kan hücrelerini daha fazla ve daha güçlü üretme eğiliminde olduğunu buldu. Ek olarak, yaşlı erkeklerin T hücrelerinin daha zayıf olduğu, ama kadınlarda bunun yaşla azalmadığı görüldü.

Iwasaki, "Erkekler yaşlandıklarında T hücrelerini uyarma yeteneklerini kaybederler. T hücresi üretimi zayıf olanlar, hastalıkla daha kötü performans gösteriyor. Ancak, daha yaşlı kadınlar, hatta 90 yaşında olanlar oldukça iyi, yeterli bağışıklık tepkisi veriyor” dedi.