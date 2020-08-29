Rus nörolog, insan beynine mikroçip yerleştirilmesinin risklerini değerlendirdi

Pyotr Truhanov, implantların toplu olarak kullanılması durumunda komplikasyonların ortaya çıkabileceğini, ancak tedavi amaçlı kullanımının sakıncalı olmadığını belirtti.

Rusya’da yayın yapan Zvezda televizyonuna konuşan Truhanov, “İnsanlar panik yapmaya eğilimlidir, ancak bilim insanları toplumu ileriye taşır. Çok sayıda insanda histeri geliştirmek çok kolaydır” ifadelerini kullandı.

Truhanov ayrıca, mikroçip ile beyin kontrolü sağlayacak teknolojinin ‘olumlu’ olduğunu ve hastalıkların teşhis ve tedavisi için birçok imkan sağlayabileceğini vurguladı.

ABD’li girişimci Elon Musk, kurduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink tarafından geliştirilen mikroçip ile beyin kontrolü sağlayacak teknolojiyi tanıtmıştı. Domuz deneylerinden pozitif sonuçlar alan Musk, insan beynine bu yıl çip takılması için gerekli izinleri alacağını umduğunu belirtmişti.