Rus epidemiyolog, koronavirüs ve grip mutasyonları arasındaki farklılıkları açıkladı

Ura.ru'ya konuşan Agranovskiy, "Virüsün bilgi taşıyan bir flash sürücü olduğunu düşünün. Bu bilgi diğer yeni flash sürücülere kopyalanır. Kopyalama yapan enzimler sıklıkla hatalı sonuç verir. Mutasyonun nedeni budur" dedi.

Bu şemanın koronavirüs mutasyonları için geçerli olduğunu belirten epidemiyolog, grip virüsü ve diğer mevsimsel enfeksiyonların ise 'sürekli olarak kopyalanan sekiz flaş sürücüden' oluştuğunu kaydetti.

Uzman ayrıca, Kovid-19 aşılarının etkinliğinde mutasyonlaradan kaynaklı düşüşün, daha 'bütünsel' olduğu için pek olası olmadığını ifade etti.