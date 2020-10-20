Prof. Dr. Ercan: Kuzey Anadolu kırığının Ege kolu dirilik gösteriyor

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Kuzey Anadolu kırığı sınır tanımaz. Bunun kırılmayan bölümü Kuzey Marmara kolu ki, burada İstanbul kolu ile Tekirdağ kolunda deprem bekliyoruz. Ancak Saros Körfezi'nden sonra Kuzey Anadolu kırığının Selanik, Atina'ya doğru giden Kuzey Ege kolu dirilik göstermektedir" dedi.