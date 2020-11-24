Bilim insanları ilk kez Çin dışında Kovid-19'un 'akrabalarına' rastladı

Bilim insanları, birkaç yıldır Kamboçya ve Japonya'daki buz dolaplarında bulunan yarasalarda, Kovid-19 salgınına yol açan SARS-CoV-2 virüsüyle benzerlik taşıyan koronavirüsler tespit etti.

Nature dergisinin haberinde, bu virüslerin, SARS-CoV-2'nin Çin dışında tespit edilen ilk 'akrabaları' olduğu ifade edildi.

Kamboçya’da, 2010’da yakalanan iki yarasada virüs tespit edildi. Virüsün genomu henüz dizilenmediği için bu keşfin ne kadar önemli olduğunu söylemek için erken olduğu belirtildi.

Bununla birlikte uzmanlar, tespit edilen virüs ve Kovid-19 arasındaki yakın bağın doğrulanması veya selefi olduğunun ortaya çıkması durumunda, bunun SARS-CoV-2’nin yarasalardan insanlara geçişi ve Kovid-19’un menşei ile ilgili önemli bilgiler sunacağını kaydetti.

Tespit edilen virüs ve Kovid-19 arasındaki bağın zayıf olması durumunda keşif, önemli bir bilgi sunmasa da bu virüs ailesinin çeşitliliği hakkında daha fazla bilgi edinmeye yardımcı olacak.

Vietnamlı biyolog Alice Latinne, “Kamboçyalı ekibin tam olarak ne keşfettiğinden bağımsız olarak her iki keşif de etkileyici görünüyor, çünkü SARS-CoV-2 ile yakın bağı olan virüslere, en çok Çin dışında tespit edilen at nalı yarasalar ve hatta sıradan yarasalarda rastlandığını doğruluyor” diye konuştu.