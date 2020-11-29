Laodikya'da 2 bin yıllık rahip başı heykeli bulundu

İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu, Hristiyanlar için kutsal sayılan ve geçmişi M.Ö. 5 bin 500'e dayanan Laodikya Antik Kenti'nde, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki ekip tarafından 2003 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kent'in 15 bin kişilik Batı Tiyatrosu'nda yürütülen kazı çalışmalarında 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen rahip başı heykeli gün yüzüne çıkarıldı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Şimşek, önemli ve heyecan verici bir tarihi eser bulduklarını ifade ederek, "Tiyatronun sahne binasından batıya uzanan ve M.S. 5. yüzyıl başında yapılan sur duvarının kuzey yönünde 8 metrelik bir dolgu vardı. Depremlerde yıkılan binaların atıkları diyebileceğimiz dolgunun kaldırılması sırasında 2 bin yıllık olduğunu değerlendirdiğimiz çok güzel bir rahip portresiyle karşılaştık" dedi.

Heykel başının bu yıl buldukları en güzel eserlerden olduğunu kaydeden Şimşek şunları söyledi: "Geç Helenistik erken imparatorluk dönemine, yani günümüzden 2 bin yıl öncesine tarihleyebileceğimiz yaşı, yaptığı meslek ve özellikle çok canlı nitelikli bir portre olması bakımından 2020 yılının en güzel buluntuları içinde yerini alıyor. Kazı ekibi olarak tüm mutluluğumuzu paylaşıyoruz. Bu heykel başı nitelik, portre ve çok üst düzeyde bir eser olması bakımından önemli. Belki de şehrin baş tanrısı Zeus'a ait tapınağın rahibi olabilir. Ya da dokuma tanrıçası Athena olabilir. Tam net değil ama bir tapınağın yöneticisi olduğu net anlaşılabiliyor. Orta yaşın üstünde bir kişiye ait."