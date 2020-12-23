Japonya'da siber saldırılara karşı kuantum şifreleme

Bir grup Japon firması Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hisse senedi ticaretinin güvenliğini artırmak amacıyla ülkenin kuantum kriptografisine (şifreleme) ilişkin ilk çalışmasını başlattığını söyledi. Grup, kuantum şifrelemenin teoride üçüncü şahısların kırmasının imkansız olduğunu vurguladı.