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    Kovid-19'u 1 dakikada öldüren ağız ve burun spreyi üretildi

    © DHA /
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    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (586)
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    Bursa'da, Op. Dr. Ahmet Ümit Sabancı’nın geliştirdiği nanoteknolojik solüsyonun yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 1 dakika içerisinde yok ettiği tespit edildi. Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) anti mikrobiyal etkinlik analizleri yapılan solüsyon, burun spreyi haline getirilerek, eczanelerde satılmaya başlandı.

    Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde Ortopedi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Ahmet Ümit Sabancı’nın geliştirdiği nanoteknolojik solüsyonların SARS Cov-2 virüsünü 1 dakikada yok ettiği tespit edildi.

    Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) anti mikrobiyal etkinlik analizleri yapılan solüsyon, sprey olarak kullanıma sunuldu.

    Op. Dr. Ahmet Ümit Sabancı’nın projesi, BUÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Özakın, Tibbi Genetik ve Translasyonel Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atıl Bişgin’in katkıları ile geliştirilerek sprey ürün haline getirildi. ‘Geoxyn’ adı ile eczanelerde satılmaya başlayan ürün, ilk etapta gıda takviyesi grubunda ruhsatlandırıldı.
    © DHA
    Op. Dr. Ahmet Ümit Sabancı’nın projesi, BUÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Özakın, Tibbi Genetik ve Translasyonel Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atıl Bişgin’in katkıları ile geliştirilerek sprey ürün haline getirildi. ‘Geoxyn’ adı ile eczanelerde satılmaya başlayan ürün, ilk etapta gıda takviyesi grubunda ruhsatlandırıldı.

    Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbı Cihazlar Kurumu tarafından tıbbi cihaz statüsünde burun spreyi ruhsatlanırken, ağız spreyinin ise ruhsatlanma aşamasında olduğu belirtildi.

    ‘Virüsün sayısını azaltır’

    Opr. Dr. Ahmet Ümit Sabancı, şunları kaydetti:

    “Solüsyonun anti bakteriyel etkinliği olduğunu Cüneyt Hoca’yla birlikte gösterdik ve bu solüsyonu pandeminin başlamasıyla beraber diğer etkileriyle bir yola sokabilir miyiz diye düşündük. Kovid-19 üzerine çalışmaya karar verdik. Yaptığımız çalışmalar sonucunda virüsün 1 dakika içerisinde öldürüldüğü görüldü. Bunun üzerine yeni bir ağız ve burun spreyi, koruyucu cihaz geliştirmeyi düşündük. Daha sonra bunları uyumluluk testlerine gönderdik. Yaptığımız çalışmalarda ağız ve burun dokusu üzerinde hem virüsü öldürdüğü hem de iyileştirdiği tespit edildi. Virüsün bulaşma noktalarının ağız ve burun olduğu biliniyor. Kısa sürede virüsün ölmesi demek, hücrenin içine girişini engellemek. Bunu kullandığımızda virüsün sayısını azaltır. Bulaşımı da engellerse bizim için iyi bir koruyucu olur.”

    Mukozaya zarar vermediği gibi iyileştirici etkisi de var

    Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel, sprey ile ilgili şu detayları paylaştı:

    “Geliştirilen ürünün Kovid-19 virüsü üzerinde etkili olacağını düşündüm ve direkt Ümit Bey’i aradım ve serüvenimiz başladı. Çalışmamızda Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Agantem Genetik Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atıl Bişkin ile birlikte koronavirüsü 1 dakika içinde öldürdüğünü gösterdik. Bunu gösterirken de en önemlisi insanın kendi hücrelerine, mukozada bulunan epitel hücrelerine zarar vermediğini gösterdik. Hatta bu hücreleri iyileştirici bir etkisi olduğunu da gösterdik. Dolayısıyla bu, insan hücrelerine zarar vermediği için güvenle kullanılabileceği anlamına geliyor.”

    ‘Özellikle Kovid-19 üzerinde öldürücü etkisi var’

    Uludağ Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Özakın, ise şunları söyledi:

    • “İki yıl kadar önce Ümit Bey bir solüsyonla geldi. Bunun antimikrobiyal etkinliğinin test edilmesi için. Bu solüsyon doku iyileşmesi, enflamasyonun önlenmesi gibi bazı etkileriyle kullanılabilen bir üründü. Uluslararası standartlara dayanan test metotlarıyla yapılan çalışmada üründe yeni gelişmeler kaydedildi. Yeni teknolojik uygulamalarla ürün farklı özellikler kazanmaya başladı. Etkileri daha uzun süreli ve kalıcı olmaya başladı. Geliştirilen ürünün temel maddesi yıllardır bildiğimiz bir maddeydi. Ancak insan sağlığı açısından kullanımında sıkıntılar vardı. Kalıcı bir etkisi yoktu, hızlı bir şekilde yapısı bozuluyordu, etkinliği ortadan kalkıyordu.
    • Bu nanoteknolojik çalışmalarla beraber hem uygulama boyutlarındaki değişiklik hem bağlandığı özel moleküller aracılığıyla etkisinin uzun sürmesi hem de biyo uyum dediğimiz insan doku ve hücreleriyle etkileşmeden, zarar vermeden etki gösteriyor olması bunun insan sağlığında kullanılabilir hale gelmesi açısından bize imkan verdi. Bu süreçte testlerimiz devam ederken antiviral etkinliğini test etme ihtiyacı duyduk ama genel virüslere karşı etkinliğini test etmek için bağlantı kurarken koronavirüs dünyada etkili olmaya başladı. Odak konumuz SARS-COV2 virüsü oldu. Biz de koronavirüsle ilgili olarak etkisinin olduğunu göstermek için Şehime hocanın ve Çukurova Üniversitesi’ndeki bir öğretim üyesinin yardımıyla testler yaptık. Bakterilere, mantarlara ve özellikle SARS-COV2’ye karşı öldürücü etkisinin olduğunu ortaya koyduk.”
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (586)
    Etiketler:
    Eczane, mukoza, burun, Ağız, Kovid-19, Koronavirüs
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