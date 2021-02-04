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    Dünyanın ilk eş zamanlı çift el ve yüz nakli: 'Işık her zaman var, asla vazgeçmeyin'

    © AFP 2020 / THIERRY ZOCCOLAN
    Bilim
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    Organ nakli konusunda ABD'den umut verici bir haber geldi. 2018'de araba kazasında yüzünü ve ellerini kaybeden 22 yaşındaki DiMeo'ya aynı anda hem yüz hem de çift el nakli yapıldı. Genç adam, dünyada bir ilk olan bu operasyonla ilgili "Umudunuz asla kaybetmeyin" mesajı verdi, kendisinin de artık ikinci bir şansı olduğunu söyledi.

    ABD'de New Jersey eyaletinden 22 yaşındaki Joe DiMeo, aynı anda yüz ve çift el nakli başarıyla gerçekleştirilen ilk kişi oldu.

    Temmuz 2018'de gece vardiyasından eve dönerken uyuyakalıp kaza yapan ve aracı alev alan DiMeo'nun vücudunun yüzde 80'inde üçüncü derece yanıklar meydana geldi. Yoldan geçen biri tarafından kurtarılsa da parmaklarını, dudağını, göz kapaklarını ve yüzünün bir bölümünü kaybeden DiMeo'nun yardım almadan hayatını sürdürmesi imkansız hale geldi. Aylarca yanık ünitesinde yatan, hatta 2.5 ay yapay komaya sokulan DiMeo, 12 Ağustos 2020'de yapılan ve 23 saat süren ameliyat sonrası artık yeni yüzü ve ellerine kavuştu.

    ​3D teknolojisinden faydalanıldığı yeni bir teknoloji kullanarak operasyonu gerçekleştiren NYU Langone Health ekibinin düzenlediği basın toplantısında konuşan DiMeo, kendisine hayatta ikinci bir şans verildiğini söyledi: "Tünelin sonunda her zaman ışık vardır, asla vazgeçmeyin."

    NYU Langone Health'te Yüz Nakli Programı'nın yöneticisi olan Eduardo Rodriguez de DiMeo'nun tanıştıkları en motivasyonu yüksek hasta olduğunu belirtti.

    ​Bu operasyon, Rodriguez'in 4. yüz nakli ve ilk el nakli ameliyatı oldu. Aynı anda hem yüz hem el nakli yapılmaya çalışılan bilinen iki ameliyat olmuştu. Birinde hasta enfeksiyon kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmiş, diğerinin de el nakli başarısız olmuştu.

    Uygun donör bulmayı samanlıkta iğne aramaya benzeten Rodriguez, DiMeo'nun el nakli bölgesinin ellerle birlikte kolun ön kısmının ortalarına kadarki bölümü kapsadığını, yani 3 önemli sinir, 6 damar ve 21 tendon da naklettiklerini aktardı.

    Yüzün de tamamının değiştiğini söyleyen Rodriguez, "Temel motor becerileri gelişmeye devam etti. Sporu, golf oynamayı seviyor. Golf sahalarına dönmek istiyor. Kaldırabildiği yük miktarı ve kavrama gücü beni çok etkiliyor" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    El, yüz nakli, Joe DiMeo, ABD
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