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    Bilim insanları 'en tehlikeli' koronavirüs senaryosunu açıkladı: 100'den fazla hayvanda bulunuyor

    © REUTERS / NIAID-RML
    Bilim
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    Koronavirüs araştırmaları yürüten bilim insanları tarafından, virüsün yayılmasına neden olabilecek 876 memeli hayvan belirlendi. Belirlenen hayvanlardan 12'sinin en az 5 koronavirüs türünü barındırabileceği belirtildi. En tehlikeli senaryo ise Kovid-19 ve MERS'in birleşmesi olarak görülüyor. İki virüsü aynı anda taşıyabilecek hayvan sayısı ise 100.

    Bilim insanları yüzlerce memeli türünün koronavirüs türlerinin birbirleriyle karışması için kuluçka görevi görebileceğini ve bunun sonucunda da yeni virüslerin oluşabileceğini belirtti. Bu gelişmenin, gelecekte muhtemel salgınlara sebep olabileceği bildirildi.

    ​Hakemli akademik dergi Nature Communications'ta 16 Şubat'ta yayımlanan makalede, 876 memeli türünün taşıyıcı olabileceği konusu üzerinde duruldu. Makalede, yarasalar ve maymunlar gibi yabani, kediler ve tavşanlar gibi evcil hayvanlar ve domuzlar gibi çiftlik hayvanları bulunuyor.

    Bilim insanları, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin veritabanı olan GenBank aracılığıyla 411 koronavirüs türünün gen haritasını çıkardı ve bu haritalar bilgisayar algoritması kullanılarak tarandı.

    'Hayvanların, çok sayıda koronavirüs barındırabilmesi şaşırtıcı'

    köpek, kedi, evcil hayvan
    © Fotoğraf : Pixabay
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    Algoritmalarda, her virüsün 12'den fazla memeli hayvanda barınabileceğini saptandı. Taranan her hayvanın en az 5 koronavirüse ev sahipliği yapabileceği belirtildi. 

    Liverpool Üniversitesi'nden veri bilimci Maya Wardeh ve virolog Marcus Blagrove, Livescience dergisine yaptıkları açıklamada “Belirlenen hayvanların çok sayıda koronavirüse ev sahipliği yapabileceğini görmek bizi şaşırttı” açıklamasında bulundular.

    'Virüslerin birleşmesi en tehlikelisi'

    Araştırmacılara göre birden fazla koronavirüsü barındırabilen hayvanlar büyük tehdit oluşturuyor. Zira birkaç koronavirüs varyantı aynı hücrede bulunması sebebiyle genler karışabilir ve yeni virüsler ortaya çıkabilir.

    Araştırmacılar, bu genetik karışımın, SARS-CoV-2 genlerinin başka bir koronavirüs ile karışması durumunda son derece tehlikeli olabileceğinin altını çiziyor.

    En tehlikeli senaryo ise Kovid-19 ve MERS’in birleşmesi olarak görülüyor. Yapılan araştırmaya göre, bu iki virüsü aynı anda taşıyabilecek 100’den fazla hayvan türünün bulunduğu belirtiliyor.

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    Etiketler:
    Salgın, pandemi, Memeli canlılar, hayvanlar, Koronavirüs, Kovid-19
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