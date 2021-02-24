Araştırma: Koronavirüs, pamuklu kumaşta 24 saat, polyesterde 72 saat hayatta kalabiliyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüsün farklı kumaş türlerinde ne kadar süre hayatta kaldığı belirlendi. Buna göre virüs, polyester kumaşlı ürünlerde 72 saat, yüzde 100 pamuklu kumaşlarda 24 saat, polyester-pamuk karışık hibrit kumaşlarda ise 6 saat canlı kalabiliyor.

İngiltere’nin Leicester şehrinde bulunan De Montfort Üniversitesi’nde (DMU) yapılan araştırmaya göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) farklı kumaş türlerine sahip kıyafetlerde ne kadar canlı kalabildiği incelendi.

De Montfort University Leicester (DMU): Covid-19 can survive on clothing and transmit to other surfaces for up to 72 hours. https://t.co/TiSNUfXb2g — Reeta Paakkinen (@PaakkinenReeta) February 24, 2021

​Yapılan incelemelerde, virüsün polyester kumaşlı ürünlerde 72 saat, yüzde 100 pamuklu kumaşlarda 24 saat, polyester-pamuk karışımı hibrit kumaşlarda ise 6 saat canlı kalabildiği tespit edildi.

Çalışmanın başında bulunan Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Katie Laird, sağlık çalışanlarının kıyafetlerinin endüstriyel yıkama yöntemleriyle temizlenmesi gerektiğini söyledi. İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından yapılan uyarılarda, kıyafetlerin deterjanla 67 derece sıcaklıkta yıkandığı takdirde koronavirüsten temizlendiği belirtilmişti.

Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Grubu’nda görev alan Dr. Laird, “Pandemi başlarında Kovid-19'un hangi tekstil ürününde ne kadar süre hayatta kalabildiğine dair çok az bilgimiz bulunuyordu. Elde ettiğimiz bulgular, kullanılan tekstil ürünlerinin virüsün bulaşmasında oluşturabileceği muhtemel tehlikeyi gösteriyor. Sağlık personellerinin mesailerinde giydiği kıyafetleri evlerine götürmesi virüse farklı yüzeylerle temas etme şansını tanıyor” ifadelerini kullandı.