Araştırma: Mars uzaya su sızdırıyor

Bilim insanları, Mars'ın mevsim değişimlerinde yaşanan fırtınalar nedeniyle uzaya su sızdırdığını tespit etti. Ayrıca Kızıl Gezegen'in Güneş'e konumu da yüzeydeki buz halindeki suyun buharlaşmasını etkiliyor.

Güneş Sistemi'ndeki Kızıl Gezegen olarak adlandırılan Mars'ta halen su bulunduğu görüşü yaygın.

Yaklaşık 1 milyar yıl önce sıcak ve nemli olan gezegen bugün yaşama elverişli değil. Son olarak iki bilim insanı yaptıkları araştırmada Mars'ın halen tuttuğu az miktarda suyun uzaya sızdığını tespit etti.

İki bilim insanı Anna Fedorova ve Jean-Yves Chaufray, Avrupa Uzay Ajansı'ndan aldıkları verileri işledi. Fedorova çalışmaya ilişkin, "8 Mars yılı boyunca incelenmemiş olan yerden 100 kilometre yukarıya kadar atmosferdeki su buharını çalıştık" dedi. Bir Mars yılı, yaklaşık iki Dünya yılına denk geliyor.

Mars'ın Güneş'e yakınlığına göre atmosferdeki su buharının seviyesi değişiyor. Kızıl Gezegen'in Güneş'e en yakın olduğu nokta 333 milyon kilometre mesafede. Araştırma sonuçlarına göre Mars bu noktaya geldiğinde yerden 90 kilometre yükseklikte su buharı tespit edildi. En uzak noktada ise bu yükseklik 60 kilometreye düştü.