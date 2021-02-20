Uzay aracı Perseverance, Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı

NASA'nın sosyal medya hesabından Mars'tan 3 yeni fotoğraf paylaşıldı.

Birinci fotoğrafla birlikte, "Takımımın yıllarca hayalini kurduğu an, şimdi gerçek. Güçlü şeylere meydan okuyun" mesajı paylaşıldı.

The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

​NASA "Keşfedilecek çok şey olan açık bir ufuk. Başlamak için sabırsızlanıyorum" mesajıyla ise, ikinci fotoğrafı paylaştı.

An open horizon, with so much to explore. Can’t wait to get going. #CountdownToMars pic.twitter.com/hAaxeVGs04 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

​Üçüncü fotoğraf da, "Kayaları severim. Direksiyonumun hemen yanındaki şunlara bak. Volkanik mi yoksa tortul mu? Hangi hikayeyi anlatıyorlar? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum" mesajıyla paylaşıldı.

I love rocks. Look at these right next to my wheel. Are they volcanic or sedimentary? What story do they tell? Can’t wait to find out.#CountdownToMarshttps://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/H3q1M0YJAd — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

​NASA, ilk olarak Perseverance'ın Mars'a iniş anının fotoğrafını yayınlamıştı. Fotoğrafta, Perseverance'ın paraşütle Mars yüzeyine indiği an görülmüştü.