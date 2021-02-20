Uzay aracı Perseverance, Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı

NASA'nın sosyal medya hesabından Mars'tan 3 yeni fotoğraf paylaşıldı.
Birinci fotoğrafla birlikte, "Takımımın yıllarca hayalini kurduğu an, şimdi gerçek. Güçlü şeylere meydan okuyun" mesajı paylaşıldı.
The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021
NASA "Keşfedilecek çok şey olan açık bir ufuk. Başlamak için sabırsızlanıyorum" mesajıyla ise, ikinci fotoğrafı paylaştı.
An open horizon, with so much to explore. Can’t wait to get going. #CountdownToMars pic.twitter.com/hAaxeVGs04— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021
Üçüncü fotoğraf da, "Kayaları severim. Direksiyonumun hemen yanındaki şunlara bak. Volkanik mi yoksa tortul mu? Hangi hikayeyi anlatıyorlar? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum" mesajıyla paylaşıldı.
I love rocks. Look at these right next to my wheel. Are they volcanic or sedimentary? What story do they tell? Can’t wait to find out.#CountdownToMarshttps://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/H3q1M0YJAd— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021
NASA, ilk olarak Perseverance'ın Mars'a iniş anının fotoğrafını yayınlamıştı. Fotoğrafta, Perseverance'ın paraşütle Mars yüzeyine indiği an görülmüştü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)