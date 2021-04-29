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    köpek yavrusu

    Araştırmacılardan yeni formül: Köpekler insan yılıyla gerçekten kaç yaşında? 

    © AFP 2021 / Johannes Eisele
    Bilim
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    Araştırmacılar, bir köpek yılının yedi insan yılına eşit olduğu yargısının yanlış olduğunu ortaya koydu ve yaşının cinsine bağlı olduğunu söyledi. Yeni çalışma, köpeklerin sadece altı aylıkken ergenliğe girdiğini, iki yaşındayken 25 yaşında bir insanla aynı olgunluğa eriştiğini, yedi yaşındayken ise artık yaşlı bir birey olduğunu ortaya koydu.

    Frontiers in Veterinary Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bir köpeğin sadece altı aylıkken  ergenliğe girdiğini,  iki yaşındayken tam teşekküllü bir yetişkin olduğunu, yedi yaşında ise artık yaşlı olarak kabul edilmesi gerektiğini ortaya koydu.  

    NTV'nin haberine göre, Dogs Trust'ta araştırma yöneticisi ve Nottingham Üniversitesi'nde akademisyen olan Dr. Naomi Harvey, köpeklerin insanlardan yedi kat daha kısa yaşamalarının, yedi kat daha hızlı yaşlandıkları anlamına gelmediğini ifade ederek, “Köpekler bizden daha hızlı olgunlaşıyor. Bir yaşındaki köpeklerin çoğu tam boylarına ulaşmış olur, bu yüzden kesinlikle yedi yaşındaki bir çocuğa eşdeğer değiller" dedi.

    Dr. Harvey, yaptığı çalışma kapsamında bir köpeğin ne zaman yavru, yetişkin veya yaşlı kabul edileceğini belirlemeye çalıştı.

    2 yaşındayken 25 yaşındaki bir insanın olgunluğuna sahip oluyorlar

    © Fotoğraf : Twitter
    Köpeklerin ‘insan yaşını’ hesaplamak için’ yeni formül
    Araştırmanın bulguları, bir yaşındaki bir köpeğin ergenliği yeni bitiren bir genç olduğunu ve 15 yaşındaki bir insana benzer özellikleri olduğunu gösterdi. Ancak, sadece 12 ay sonra, iki yaşındaki köpeklerin 25 yaşındaki bir insanla aynı olgunlağa ulaştığı görüldü.

    Bununla birlikte Harvey, köpeklerin yedi yaşında yaşlılık dönemine girdiklerini ve 12 yaş ve üzerinde geriatrik (yaşlılık dönemindeki sağlık sorunları ve bu sorunların tedavileriyle ilgilenen bilim dalı) olarak kabul edildiğini keşfetti. 

    Diğer taraftan, çalışma, yaşlanmanın çeşitli davranışsal ve bilişsel özelliklerle de ilişkili olduğunu ortaya koydu. Örneğin, bir köpeğin beyni 7 yaşına kadar gelişmeye devam ediyor, ancak bu noktadan sonra dikkati azalmaya başlıyor. 12 yaşındaki geriatrik köpekler ise vücut ağrıları yaşıyor ve bunama hastalarına benzer şekilde hafıza sorunları yaşayabiliyor.

    Tüm cinslerde benzer gelişiyor

    Harvey, bu hesaplamanın tüm köpek ırkları için de geçerli olmadığını sözlerine ekledi. Evcil köpekler ortalama olarak 12 yaşına kadar yaşıyor, ancak yaşam süresi cinse göre değişiyor. Örneğin, Danua cinsi köpekler ortalama altı yıl yaşıyor.

    Ancak, Harvey’e göre bazı köpek cinsleri ve sağlıkları diğer ırklara göre daha çabuk bozulsa da  beyin ve davranış gelişimi tüm köpeklerde paralel zamanlara denk geliyor.

    Harvey, "Bazı köpeklerin vücutları henüz gençken sağlık sorunlarından etkilenebilirken, kısa ömürlü ırkların kelimenin tam anlamıyla yaşlandığına dair hiçbir kanıt yok, çünkü davranışsal olarak diğer köpeklerle aynı yörüngeyi izliyor gibi görünüyorlar. Başka bir deyişle, kısa ömürlü köpek ırkları daha hızlı yaşlanmıyor, sadece daha genç ölüyorlar” ifadelerini kullandı. 

    Etiketler:
    Araştırma, araştırmacı, yaş, inceleme, Köpek
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