NASA'nın Voyager-1 uzay aracı, 25 milyar kilometre uzaktan 'evrenin sesini' gönderdi

NASA tarafından 44 yıl önce uzaya gönderilen Voyager-1 uzay aracı, 25 milyar kilometre uzaktan kaydettiği sesleri dünyaya gönderdi.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Voyager uzay aracı, 25 yaklaşık 25 milyar kilometre uzaklıktan kaydettiği sesleri dünyaya gönderdi.

44 yıl önce gönderilen uzay aracından 'dar frekans bant genişliğinde' gönderilen verileri inceleyen Cornell Üniversitesi gökbilimcileri, verileri taşıyan sinyalin manipülasyon olmadan duyulamayacak kadar zayıf olduğunu açıkladı.

Kayıtta dikkat çeken uğultu sesi, evrenin güneş rüzgarlarıyla nasıl etkileşime girdiğini daha iyi anlamalarına yardımcı olacağı belirtiliyor.

Cornell'de astronomi alanında doktora öğrencisi olan Stella Koch Ocker, "Çok sönük ve tekdüze bir şekilde, yıldızlararası gazın zayıf, ısrarcı uğultusunu tespit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

44 yıl önce gönderilen araçta, 'uzaylılar için gönderilen' mesajlar da yer alıyor.

Voyager-1 ayrıca, "Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayır olsun" şeklinde bir Türkçe mesaj da bulunuyor.

Mesajı kaydeden Prof. Dr. Peten Ian Kuniholm, kayıt sürecine ilişkin şunları söylemişti:

"1960’larda Robert Kolej’de İngilizce öğretmenliği yapıyordum. Behçet Kemal Çağlar da o sıralarda kolejde edebiyat öğretmeniydi. Behçet Kemal Çağlar’ın beni her sabah selamlama biçimiyle Türkçe bir kayıt yaptım."