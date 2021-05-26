Yarasalarda görülen koronavirüslerin soyağacında yeni bir dala rastlandı

Çin'de yarasaları mercek altına alan araştırmacılar, koronavirüsün soyağacında yeni bir dal daha buldu. Söz konusu dala ait virüslerin, kovid-19'a yol açan virüsün 'uzak akrabası' olduğu ifade edildi.

Dünya şu anda Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, bilim adamları bir sonraki salgının potansiyel kaynağını bulmak için zamana karşı yarışıyorlar.

Koronavirüs pandemisinin sebebi olduğu iddiası ile gündemden düşmeye yarasalar ile yeni bir gelişme yaşandı.

Çin'de bilim insanları, yarasalarda görülen koronavirüslerin soyağacında yeni bir dal buldu.

Yeni virüsler, koronavirüsün uzaktan akrabası

Çin'in Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, bu yeni dala ait koronavirüslerin, Kovid-19'a yol açanın "uzak akrabası" olduğunu ifade etti.

Araştırmacılar, çalışmanın sonucunu yarasalardan keşfedilen koronavirüs türlerinin, şimdilik sadece buzdağının görünen bir kısmı olabileceğini kaydetti.