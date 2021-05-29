NASA: Dünya'ya Eyfel Kulesi büyüklüğünde asteroid yaklaşıyor

NASA 'potansiyel tehlikeli' olarak sınıflandırdığı bir asteroidin Dünya'nın yakınından geçeceğini açıkladı. Asteroidin Fransa’nın başkenti Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’nden büyük olabileceği beliritliyor.

NASA gelecek hafta ‘potansiyel tehlikeli‘ olarak sınıflandırdığı asteroidin Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu.

Diken'in haberine göre mermiden 20 kat daha hızlı hareket eden asteroidin Fransa’nın başkenti Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’nden büyük olabileceği tahmin ediliyor.

NASA asteroidlerin sınıflandırmasını büyüklüğüne ve dünyaya olan uzaklığına göre yapıyor.

2021 KT1, I'll call it asteroid Eiffel.



NASA says a 'potentially hazardous' asteroid, which could be bigger than the Eiffel Tower, will shoot past Earth next week https://t.co/GesbigxCUY via @Yahoo — Fran Curic (@CuricFran) May 29, 2021

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2021 KT1 adı verilen asteroid 1 Haziran’da gezegenimizin yakınından geçecek. ‘Yakın‘ göreceli bir kavram. Söz konusu uzay olunca ‘yakın‘ olarak bahsedilen mesafe 7 milyon 240 kilometre oluyor.

Bu kabaca dünya ve ay arasındaki uzaklığın 19 katı olsa da NASA ‘yakın geçişler‘ verilerinde söz konusu asteroide yer verdi.

149-205 metre arasında çapı olduğu tahmin edilen 2021 KT1, dünyanın yanından saatte 64 bin kilometre hızla geçecek