Kayıt
15:38 21 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Online kanser ameliyatı, Türk Üroloji Derneği ve İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

    Online gece ameliyatı: İki kanser hastası aynı anda tedavi edildi

    © DHA
    Bilim
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/15/1044783051_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_b1fd0ff97934c0fe1341db7136d259b9.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/bilim/202106211044783156-online-gece-ameliyati-iki-kanser-hastasi-ayni-anda-tedavi-edildi/

    Türk Üroloji Derneği ve İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle iki kanser hastası, aynı anda canlı yayınla ameliyat edildi. Yurt içi ve yurt dışından birçok doktorun katıldığı ameliyat, yapılan fikir paylaşımları ile teorik tıp eğitimine örnek online gece ameliyatı oldu.

    Türk Üroloji Derneği ile İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin iş birliğinde hastanenin Robotik Cerrahi Merkezi’nde, robotik ve laparaskopik olmak üzere iki farklı hasta canlı yayında ameliyat edildi. Prof. Dr. Sakıp Erturhan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen yayında ameliyatlar, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Üroloji bölümünden Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük ve Trakya Üniversitesi Üroloji bölümünden Prof. Dr. Tevfik Aktöz tarafından yapıldı.

    Check-up sonuçlarında kanser olduğu tespit edilen 54 yaşındaki erkek hasta ve iki yıldır yaşadığı prostat rahatsızlığı üzerine kanser gelişen 74 yaşındaki erkek hastanın ameliyatları aynı anda gerçekleşti. İki kanser hastası tüm hekimlerin soru ve katkı verdiği online bir yayında sağlığına kavuştu.

    Teorik tıp eğitimine örnek

    Yurt içi ve yurt dışından, üroloji branşından doktorların katıldığı canlı yayınla, karşılıklı tecrübe ve bilgi aktarımı yapılmak amacıyla yapılan canlı yayın, pandemi döneminde aksayan teorik tıp eğitimine örnek bir ‘gece ameliyatı’ olarak gerçekleşti. Pandemi öncesi konferanslar ve kurslarla yapılan hasta başı akademik çalışmalar, yeni normaller döneminin öncülerinden oldu.

    ‘Türkiye’nin alt yapısı bu organizasyonlar için uygun’

    Gerçekleştirilen ameliyatla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Küçük, şunları söyledi:

    “Bu organizasyonu, Türk Üroloji Derneği ile İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortaklığıyla yapıldı. Esasen ülkemiz, alt yapısı ve mevcut cihazlarıyla bu tip çevrimiçi organizasyonları gerçekleştirmeye uygun. İki hastamızı ameliyata aldık. Aynı anda ameliyatlarına başlanacak ve canlı yayınlanacak. Robotik cerrahi ve laparoskobik cerrahi ile iki ameliyat gerçekleştireceğiz. Ameliyatı, meslektaşlarımızın ekranına yansıtacağız. Bu canlı yayının öncekilerden bir farkı var. Biz bu eğitimleri, pandemiden önce, birtakım kongrelerle ve kurslarla alıyor veya veriyorduk. Araya pandemi girince bütün hayatımız değişti. Eğitim, tecrübe aktarımı değişti.”

    Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Biz bu canlı yayınladığımız ameliyat ile eğitim ve tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Önemi ise ‘ilk’ olması. Pandemi sonrası aksayan canlı cerrahiler gibi bir takım teorik eğitimlerin, akşam ev konforunda alınabiliyor olması ilk kez gerçekleşiyor. Bu yayının Türkiye’de ve Avrupa’da, diğer branşlarda da yapılmak üzere örnek olacağını düşünüyoruz. İlgili meslektaşlarımız evde, ekranlarından bu ameliyatı izleyerek bilgi ve görgülerini arttıracak ve kendi tecrübelerini bizlere aktarmış olacaklar. Soru sorabilecekler, cevaplarını alabilecekler ve hatta sorulan sorulara kendi tecrübe ve bilgilerini de paylaşabilecekler, fikir alışverişinde bulunabileceğiz. Bu olağanüstü dönemde, teorik eğitimlerin çevrimiçi platformda verilmesinin yanı sıra aksayan pratik, elden ele gibi görünen cerrahi eğitime de katkı sağlanmış olacak.”
    Etiketler:
    Kanser, Tedavi, Ameliyat, online
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilajın (deniz salyası) Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yoğunluğu drone kamerasına yansıdı. Kentte etkili olan rüzgarla yön değiştiren müsilaj, Tarihi Gelibolu Yarımadası kıyılarında etkili oldu. Eceabat'ta Çamburnu mevkisi ile Kilitbahir Kalesi, Barut İskelesi, Rumeli Mecidiye Tabyası bölgelerinde yoğunlaşan müsilaj, Şehitler Abidesi ve Morto Koyu'nda da etkili olduğu görüldü.
    Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajda son durum
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Hindistan'ı saran kara mantar nastalığı nedir?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet