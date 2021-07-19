Kayıt
10:34 19 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    hastane - koronavirüs -

    'Uzun Kovid'in 200’den fazla semptomu tespit edildi: Şimdiye kadar yapılan en büyük araştırma

    © AA
    Bilim
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1043754646_0:-1:2001:1125_1200x675_80_0_0_7cdef0cd9446f7f721376347bf3ecf2f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/bilim/202107191044997799-uzun-kovidin-200den-fazla-semptomu-tespit-edildi/

    Uzun süreli koronavirüsten etkilenen kişilerle ilgili şimdiye kadar yapılan en büyük uluslararası araştırmada 200'den fazla semptom tespit edildi. Bilim insanları, uzun süreli koronavirüsün vücudun 9 organ sistemini kapsadığını ve semptomların hastaları en az altı ay boyunca etkilemeye devam ettiğini ortaya çıkardı.

    Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşen binlerce insan, aylar sonra günlük hayatına dönmesini zorlaştıran semptomlarla mücadele etmeye devam ediyor. Hastaların, kronik yorgunluk ve bilişsel problemlerin birçok semptomunu bildirmesiyle oluşan durum 'uzun süreli Kovid' olarak adlandırılıyor. 

    Şimdiye kadarki yayınlanan en geniş kapsamlı araştırmada uzun Kovid'in 200'den fazla semptomu olduğu ortaya çıktı.

    NTV'nin haberine göre araştırmacılar, ulusal bir tarama programının, kaç kişinin etkilendiğini ve ihtiyaç duyacakları desteğin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını söyledi. Bilim insanları ayrıca, uzun süreli Kovid şüphesi olan hastaları değerlendirmek için tedavilerin kalp ve damar hastalıkları  ve akciğer fonksiyon testlerinin ötesine genişletilmesi çağrısında bulundu.

    University College London'da sinirbilimci ve çalışmanın kıdemli yazarı Athena Akrami, "İngiltere’de birçok uzman Kovid sonrası klinik solunum rehabilitasyonuna odaklandı. Pek çok insanda nefes darlığı olduğu doğru, ancak aynı zamanda kliniklerin daha bütünsel bir yaklaşım sağlaması gereken birçok başka sorun ve semptom türü de var" ifadelerini kullandı.

    Akrami, koronavirüs ile enfekte olduktan 16 ay sonra hala semptomlar yaşadığını belirterek şunları söyledi:

    "Aile hekimlerinin sevk ettiği uzun süreli Kovid klinikleri ağına dayanarak, artık uzun süreli Kovid semptomları olduğundan şüphelenilen herkesi tarayabilen bir programa saHip olduğumuza inanıyoruz."

    56 ülkeden 4 bine yakın kişi incelendi

    Diğer taraftan, akademik dergi The Lancet'in EClinicalMedicine adlı yayınında yayınlanan çalışma, 56 ülkeden doğrulanmış veya uzun süreli Kovid şüphesi olan 3 bin 762 kişiyle anket yaptı. Söz konusu kişilerden 66'sı yedi ay boyunca izlenen 203 semptom tanımladı.

    En yaygın görülen semptomlar

    © DHA
    Prof. Dr. Ceyhan'dan aşılarda yan etki iddiaları hakkında açıklama
    En yaygın semptomlar yorgunluk, halsizlik ve beyin sisi olarak belirtildi.  Diğer semptomlar arasında görsel halüsinasyonlar, titreme, kaşıntılı cilt, adet döngüsündeki değişiklikler, cinsel işlev bozukluğu, kalp çarpıntısı, mesane kontrol sorunları, zona, hafıza kaybı, bulanık görme, ishal ve kulak çınlaması yer aldı.

    Bununla birlikte bilim insanları, zaman içinde semptomların ilerlemesini de analiz etme imkanını buldu. Akrami, "Altı ay sonra kalan semptomların çoğu sistemik (vücut ısısı düzenleme sorunları, yorgunluk, egzersiz sonrası halsizlik, vs.) ve nörolojik (beyni, omuriliği ve sinirleri etkileyen semptomlar) " dedi.

    Altı aydan uzun süren semptomları olan toplam 2 bin 454 kişi ise yedinci ayda ortalama 13,.8 semptom yaşadıklarını söyledi.

    9 organ sistemini etkiliyor

    Öte yandan, uzun Kovid boyunca, hastaların semptomları ortalama olarak dokuz organ sistemini etkiledi. Akrami, "Bu, altta yatan hastalıkları arayan tıp araştırmacıları ve ayrıca bakım ve tedavi sağlayan doktorlar için önemlidir, çünkü sadece bir organ sistemine odaklanmamaları gerektiğini gösteriyor" dedi.

    Yüzde 22'si işe gidemedi

    Ayrıca, ankete katılanların yaklaşık yüzde 22'si hastalıkları nedeniyle işe gidemediklerini, bu nedenle işten çıkarıldıklarını veya hastalık izni aldıklarını söyledi.

    Etiketler:
    Araştırma, Tedavi, Semptom, Kovid-19, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Almanya - sel
    Almanya’da sel nedeniyle 6 bina çöktü: 9 ölü, 70 kayıp
    Karikatür
    ABD Hava Kuvvetleri’nin elindeki F-35’lerin yüzde 15’inin motoru çalışmıyor
    İnfografik
    Nisan'dan bu yana Afganistan'daki durum nasıl değişti?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet