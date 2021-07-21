Bilim insanları, sıcak havanın koronavirüs vakalarına etkisini açıkladı

İngiltere’de yapılan yeni bir çalışmada, sıcak havanın koronavirüs enfeksiyonları üzerindeki etkisi araştırıldı.
Acil Durumlar İçin Bilimsel Danışma Grubu (SAGE), London School of Hygiene & Tropical Medicine ve Imperial College’dan bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, mevsimin ve sıcaklığın koronavirüsün yayılması üzerinde bir etkisi olduğu belirtildi.
NTV'nin aktardığına göre, Birleşik Krallık'ta hükümetin bilimsel danışma kurulu olan Acil Durumlar Bilimsel Danışma Grubu’ndan (SAGE) Prof. John Edmunds, elde edilen kanıtların yüksek sıcaklıkların virüsün iletimini etkilediğini gösterdiğini ancak bunun etkisinin düşük olduğunu aktardı.
'Çoğu bulaşma kapalı ortamda gerçekleştir'
ABD verileri üzerinde Imperial College tarafından yürütülen başka bir araştırma da, daha yüksek sıcaklıkların daha düşük iletim hızlarıyla ilişkili olduğunu bildirirken, yaz ve kış arasındaki 20 derecelik bir farkın, virüsün üreme sayısında 0.8'lik bir değişiklik oluşturacağını aktardı.
Çalışmanın yazarlarından Dr. Ilaria Dorigatti, “Epidemiyolojik bir bakış açısıyla bu değişiklik önemli olabilir” derken, “Bununla birlikte iklimsel faktörlerin varlığı ihmal edilebilir bir rol oynuyor” diye konuştu.
UV ışınları koronavirüsü öldürür mü?
Dr. Ilaria Dorigatti ise çalışmalarının özel olarak Ultraviyole ışınlarına bakmadığını, bunun yerine sıcaklığa baktığını bildirdi.
Yale Üniversitesi profesörü Yiqun Ma tarafından yapılan çalışma ise daha yüksek UV oranlarının virüsün iletim oranlarını düşürmede rol oynayabileceğini vurguladı.
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