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20:58 06 Ağustos 2018
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    Alaska'daki Milli Arktika Parkı'nda bir kutup ayısı

    Arktik karbon döngüsü hızlanıyor

    © AP Photo / Subhankar Banerjee, File
    Çevre
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    Kuzey Kutup Dairesi'nde donmuş topraklardaki karbondioksitin hapsolma süresi, 40 yıl öncesine göre yüzde 13 oranında kısaldı.

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    ABD'nin Havacılık ve Uzay Kurumu NASA'nın Kuzey Kutup Dairesi (Arktik) Kutupaltı Kırılganlık Deneyi, küresel ısınmayla ilgili uyarı niteliğinde verilerle sonuçlandı.

    TUNDRA BUZU BİTKİLERİ ESKİSİ GİBİ HAPSETMİYOR

    Buna göre Alaska eyaletinin kuzeyindeki North Slope bölgesi tundra ekosisteminde, buzun bitki örtüsünü hapsetme süresi 40 yıl öncesine göre yüzde 13 azaldı.

    ARKTİK NORMALİNİN DIŞINA ÇIKILDI, KUZEY AMERİKA ORMANLARINA BENZEDİ

    Bu durumun bölgedeki karbon döngüsünü hızlandırdığı, karbon çevrimlerinin hızının Arktik normallerinden çıkarak Kuzey Amerika'daki kutupaltı ormanlarına benzer hale geldiği belirtildi.

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    HASSAS DENGE

    Arktik karbon döngüsü, donmuş toprakların çözülmesiyle atmosfere salınan karbondioksit ile bitkilerin atmosferden çekerek temizlediği karbondioksit miktarı arasındaki hassas dengeye dayanıyor.

    ARTIK DENGELEYEMEYEBİLİR

    Çevrim hızının kutupaltı seviyelere çıkmasıyla bitki oluşumunun donmuş toprakların çözülmesiyle açığa çıkan mikropların organik maddeyi parçalamasıyla oluşan yoğun karbon salımını dengeleyemeyeceğinden endişe ediliyor.

    Araştırmanın sonuçları 'Science Advances' dergisinde yayımlandı.

    Etiketler:
    karbon döngüsü, küresel ısınma, Kuzey Kutup Dairesi (Arktik) Kutupaltı Kırılganlık Deneyi, Science Advances, NASA, Kuzey Amerika, Arktik, North Slope, Alaska, ABD
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