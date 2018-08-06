Arktik karbon döngüsü hızlanıyor

Kuzey Kutup Dairesi'nde donmuş topraklardaki karbondioksitin hapsolma süresi, 40 yıl öncesine göre yüzde 13 oranında kısaldı.

ABD'nin Havacılık ve Uzay Kurumu NASA'nın Kuzey Kutup Dairesi (Arktik) Kutupaltı Kırılganlık Deneyi, küresel ısınmayla ilgili uyarı niteliğinde verilerle sonuçlandı.

TUNDRA BUZU BİTKİLERİ ESKİSİ GİBİ HAPSETMİYOR

Buna göre Alaska eyaletinin kuzeyindeki North Slope bölgesi tundra ekosisteminde, buzun bitki örtüsünü hapsetme süresi 40 yıl öncesine göre yüzde 13 azaldı.

ARKTİK NORMALİNİN DIŞINA ÇIKILDI, KUZEY AMERİKA ORMANLARINA BENZEDİ

Bu durumun bölgedeki karbon döngüsünü hızlandırdığı, karbon çevrimlerinin hızının Arktik normallerinden çıkarak Kuzey Amerika'daki kutupaltı ormanlarına benzer hale geldiği belirtildi.

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Arktik karbon döngüsü, donmuş toprakların çözülmesiyle atmosfere salınan karbondioksit ile bitkilerin atmosferden çekerek temizlediği karbondioksit miktarı arasındaki hassas dengeye dayanıyor.

ARTIK DENGELEYEMEYEBİLİR

Çevrim hızının kutupaltı seviyelere çıkmasıyla bitki oluşumunun donmuş toprakların çözülmesiyle açığa çıkan mikropların organik maddeyi parçalamasıyla oluşan yoğun karbon salımını dengeleyemeyeceğinden endişe ediliyor.

Araştırmanın sonuçları 'Science Advances' dergisinde yayımlandı.