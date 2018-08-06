Arktik karbon döngüsü hızlanıyor

TUNDRA BUZU BİTKİLERİ ESKİSİ GİBİ HAPSETMİYOR
Buna göre Alaska eyaletinin kuzeyindeki North Slope bölgesi tundra ekosisteminde, buzun bitki örtüsünü hapsetme süresi 40 yıl öncesine göre yüzde 13 azaldı.
ARKTİK NORMALİNİN DIŞINA ÇIKILDI, KUZEY AMERİKA ORMANLARINA BENZEDİ
Bu durumun bölgedeki karbon döngüsünü hızlandırdığı, karbon çevrimlerinin hızının Arktik normallerinden çıkarak Kuzey Amerika'daki kutupaltı ormanlarına benzer hale geldiği belirtildi.
Arktik karbon döngüsü, donmuş toprakların çözülmesiyle atmosfere salınan karbondioksit ile bitkilerin atmosferden çekerek temizlediği karbondioksit miktarı arasındaki hassas dengeye dayanıyor.
ARTIK DENGELEYEMEYEBİLİR
Çevrim hızının kutupaltı seviyelere çıkmasıyla bitki oluşumunun donmuş toprakların çözülmesiyle açığa çıkan mikropların organik maddeyi parçalamasıyla oluşan yoğun karbon salımını dengeleyemeyeceğinden endişe ediliyor.
Araştırmanın sonuçları 'Science Advances' dergisinde yayımlandı.
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