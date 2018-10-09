Hollanda hükümeti temyize götürdüğü sera gazı davasını kaybetti

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Hollanda hükümeti ülkedeki sera gazı emisyonlarının 2020 itibarıyla 1990 seviyesine oranla en az yüzde 25 oranında azaltılması yönündeki mahkeme kararına karşı açtığı temyiz davasını kaybetti.

Lahey'deki temyiz mahkemesi çevreci örgüt Urgenda'nın Nisan 2015 tarihinde 900 Hollanda vatandaşı adına açtığı ve zafer kazandığı 'dönüm noktası' niteliğindeki mahkeme kararını onayladı.

'DEVLET KANUNA AYKIRI HAREKET EDİYOR VE BAKIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL EDİYOR'

Hollanda haber ajansı ANP'nin aktardığına göre kararda "Devlet kanuna aykırı hareket ediyor ve bakım yükümlülüğünü ihlal ediyor" dendi.

Mahkemenin açıklamasında ayrıca "Olması muhtemel ciddi tehlikeler göz önüne alındığında Hollanda vatandaşlarının ve ailelerinin yaşamlarını korumak için kısa vadede sera gazı emisyonlarını azaltmak için daha hırslı önlemler alınmalı"

Hükümet mahkemenin kararına 'siyasi bir seçim' yapıldığı ve yetkisini aştığı gerekçesiyle itiraz ediyordu.

Topraklarının 4'te 1'i deniz seviyesinin altında olan Hollanda özellikle iklim değişikliğinin neden olduğu deniz seviyesindeki yükselmelere karşı korunmasız durumda.

Temyiz mahkemesinin kararını Twitter'dan yaptığı açıklamaya kutlayan çevre örgütü Urgenda " Yargıç devletin yaptığı temyizi paramparça etti. 2020 itibarıyla yüzde 25'lik düşüş sadece asgari düzey. Hükümet çalışmalı!" ifadelerini kullandı.

De rechter maakte gehakt van het pleidooi van de staat. 25% daling in 2020 is slechts het minimum! De overheid moet aan het werk! pic.twitter.com/TcNIIjTI6p — Urgenda (@urgenda) October 9, 2018

HOLLANDA HÜKÜMETİ: SERA GAZI EMİSYONLARINI 2020 İTİBARIYLA YÜZDE 25 AZALTMA HEDEFİ 'ULAŞILABİLİR'

© REUTERS / Lucas Jackson Bilim insanlarından son uyarı: 1.5 santigrat derecelik küresel ısınma limiti 2030 itibarıyla aşılabilir

Hollanda hükümeti ise son yaptığı açıklamada temyiz mahkemesinin kararını 'yeni bir itirazı' da göz önünde tutarak inceleyeceğini ancak aynı zamanda mahkemenin kararına uyulacağını duyurdu.

Açıklamada son değerlendirmelere göre 2020 itibarıyla sera gazı emisyonlarını yüzde 25 oranında azaltma hedefinin 'ulaşılabilir' olduğu söylendi.

Hollanda hükümeti 2025 itibarıyla ülkedeki en eski kömür santrallerinden ikisini kapatmayı planlıyor. Karbondioksit emisyonlarını 2030 itibarıyla yüzde 49 oranında azaltma sözü veren Hollanda hükümeti geriye kalan 3 kömür santralini de bu tarihte kapatmayı tasarlıyor.

Temyiz mahkemesinin kararı Birleşmiş Milletler'in Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) yine bir dönüm noktası olan raporunu açıklamasından 1 gün sonra geldi.

Raporda 3C- 4C derecelik bir küresel ısınma yolunda ilerlendiği, bu hedefin Paris İklim Anlaşması'nda kararlaştırıldığı gibi 2C derece değil 1.5 C derecede sınırlandırılması gerektiği belirtilmiş ve tüm ülkelerin atması gereken adımlar sıralanmıştı.