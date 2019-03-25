Artan turizm İzlanda'yı da vurdu: Popüler kanyon ziyarete kapatılıyor

İzlanda, ülkenin güneyinde yer alan ve popüler turizm noktalarından biri olan Fjadrargljufur Kanyonu'nu ziyarete kapatmaya hazırlanıyor. Giderek artan turist sayısının çevre üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle bu karar alındı.

Artan turistik ilginin yol açtığı çevresel bozulma ve kirlilikle mücadele etmek için çareyi bölgeyi kapatmakta bulan ülkeler kervanına İzlanda da eklendi.

İzlanda Çevre Ajansı'nın aktardığına göre, Fjadrargljufur Kanyonu, haziran ayından itibaren yani ülkenin turizm sezonunun zirve noktasındayken kapalı olacak. Giderek artan turist sayısının çevre üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

JUSTIN BIEBER BİR VİDEO ÇEKTİ, GERİSİ GELDİ

Ülke çapında pek çok doğal güzelliği olmasına karşın Fjadrargljufur'un bu kadar popüler hale gelmesinin ise bazı sebepleri var. Bunlardan biri de, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın 2015 yılında burada ‘I'll Show You' adlı şarkısında video çekmesi. 440 milyondan fazla izlenen video İzlanda'nın başka yerlerini gösterse de özellikle Fjadrargljufur'a ilgiyi artırmış.

'AYNI ZAMANDA GÜVENLİK MESELESİ'

Visit Iceland (İzlanda'yı Ziyaret Edin) adlı ulusal turizm kurumunun yöneticisi Inga Hlin Palsdottir, kanyonun kapatılma kararı için pop yıldızlarını ya da artan turizmi suçlamanın adil olmadığını söyledi.

Palsdottir, "Fjadrargljufur, bu kadar popüler olmamak için yaratılmış bir doğa harikası sadece. Bütün bir yıl boyunca insanları buraya davet edebilmemiz için daha iyi bir altyapı oluşturmaya ihtiyacımız var. Yine bütün yıl boyunca keşfedilecek patikaları oluşturmaya ihtiyacımız var. Bu sadece doğa için değil, aynı zamanda bir güvenlik meselesi" dedi.

İzlanda'nın ekstrem hava koşullarına dikkat çeken Palsdottir, özellikle ilkbahar döneminin zorluk yarattığını söyledi. Palsdottir, "İlkbahar, doğa için zorlu olabilir, özellikle de karlar eridiğinde ve her şey çamura ve suya gömüldüğünde" diye konuştu.

'BİLET SATARAK SORUNU ÇÖZEMEYİZ'

Başkent Reykjavik'te bir turizm firması işleten Hannes Sasi Palsson da ‘dengeye' dikkat çekti.

Palsson, "Ülkenin bu bölümü uğrak yeri olmakla kolayca baş edecek durumda değil. Kendimize şunu sormalıyız: Manzara platformları inşa etmek ve kanyona giriş için ücret almak mı istiyoruz? Ya da sadece yılda birkaç ay bölgeyi kapatarak toparlanması için zaman mı vermek istiyoruz? bilet satarak çözülebileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Palsson, turizm açısından patlama yaşayan her ülkenin bu sorunla başa çıkmak zorunda olduğunu belirtti.

© AP Photo / Karen Schwartz Şili, turistlerin ve yerli olmayanların Paskalya Adası'na girişini kısıtlayacak

Son 10 yılda turistik açıdan İzlanda'nın popülerliği tavan yaptı. Turizm Komitesi'nin verilerine göre 2017 yılında yaklaşık 2.2 milyon kişi ülkeyi ziyaret etti. İzlanda'da yaklaşık 350 bin kişi yaşadığı düşünüldüğünde bu sayı bir hayli dikkat çekiyor.

Mayıs 2017 ile Mayıs 2018 arasındaki dönemde de Keflavík Havaalanına gelen yolcuların sayısı yüzde 13 artmış.