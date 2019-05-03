Fani kasırgası Hindistan'ı vurmaya başladı

Fani kasırgası'nın, son 20 yılda Hindistan alt kıtasını vuran en şiddetli fırtına olduğu belirtiliyor.

Hindistan basınında çıkan haberlere göre, yetkililer, Orissa eyaletinde büyük hasara yol açan fırtınada, Puri bölgesinde üzerine ağaç düşen 1 kişi ile Nayagarh bölgesinde beton bir binadan uçan inşaat malzemesinin isabet ettiği 1 kişinin öldüğünü belirtti.

Yetkililer ayrıca Kendrapara bölgesinde ise 65 yaşındaki bir kadının fırtına nedeniyle sığındığı barınakta kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini ifade etti.

In photos: #CycloneFani, the worst storm to hit India since 2014, uproots trees and damages houses in Odisha state.



More via @business: https://t.co/5lNBGHbKDR pic.twitter.com/v6wZNPIzqG — TicToc by Bloomberg (@tictoc) May 3, 2019

​Hindistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Puri bölgesinden karaya varmasının ardından kasırganın şiddetinin gitgide azaldığı bildirildi.

The scene outside my home. One of these trees has just been uprooted, & the brunt of #CycloneFani (now lashing Puri, Konark, Chilika) is still more than an hour away from here!



Praying for the safety of all, my team & i remain ready to assist with rescue & relief operations 🙏🙏 pic.twitter.com/7oTdAV6pE5 — Chowkidar Baijayant Jay Panda (@PandaJay) May 3, 2019

​Kuvvetli rüzgarın beraberinde getirdiği şiddetli yağışların Orissa eyaletinde gün boyu sürmesinin beklendiği açıklamada, Fani kasırgasının yarın akşama kadar Bangladeş'e ulaşabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

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Bir milyondan fazla kişiyi yerinden eden fırtınada, ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği, kulübelerin uçtuğu, iletişim ağlarının da hasar gördüğü ifade edildi.

The process of landfall of #CycloneFani has begun ..extremely high wind speed ..heavy rain ..the harrowing sound ..reminds me of 1999 Supercyclone

With folded hands I pray to Lord Almighty Jaganath ji to give us the strength to endure this🙏 pic.twitter.com/BXkdNQlULm — Chowkidar Sambit Patra (@sambitswaraj) May 3, 2019

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Orissa eyaleti Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Orissa'da son 24 saatte bir milyondan fazla kişi tahliye edildi. Ganjam'da 300 bin, Puri bölgesinde ise 130 bin kişi güvenli barınaklara yerleştirildi. Barınaklarda kalanlar için yaklaşık 5 bin noktada yemek dağıtılıyor" ifadesi kullanıldı.

Ülkede 9 bölgede 10 bin köy ve 52 ilçenin kasırgadan etkileneceği belirtilen açıklamada, halka bugün evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.

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Eyalette çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edilirken, okullarda eğitime ara verildi.

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Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetlerinin, olası afetlere karşı yardım ve kurtarma operasyonları için gemi ve helikopterler tahsis ettiği aktarıldı.

Fani kasırgası'nın, son 20 yılda Hindistan alt kıtasını vuran en şiddetli fırtına olduğu belirtiliyor.

Dün saatte 200 kilometreyi aşan hızla ülkenin doğu sahiline doğru ilerleyen kasırga öncesinde ülkenin doğu kıyısındaki iki büyük limanda faaliyetler durdurulmuş, özellikle balıkçılar denize açılmamaları konusunda uyarılmıştı.

Andhra Pradeş ve Tamil Nadu eyaletlerinin de kasırga öncesinde alarma geçtiği bildirilmişti.

20 yıl önce Odişa'da 30 saat süreyle etkili olan bir kasırga en az 10 bin kişinin ölümüne yol açmıştı.

2013'te görülen benzer bir kasırgada yaklaşık bir milyon kişinin tahliye edilmesi büyük çapta can kaybını önlemişti.