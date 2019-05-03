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17:01 03 Mayıs 2019
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    Fani kasırgası Hindistan'ı vurmaya başladı

    © REUTERS /
    Çevre
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    Hindistan'da günlerdir endişeyle beklenen ve sabah saatlerinde 180 kilometre hızla karaya ulaşan Fani kasırgasında 3 kişi hayatını kaybetti.

    Fani kasırgası'nın, son 20 yılda Hindistan alt kıtasını vuran en şiddetli fırtına olduğu belirtiliyor.

    Hindistan basınında çıkan haberlere göre, yetkililer, Orissa eyaletinde büyük hasara yol açan fırtınada, Puri bölgesinde üzerine ağaç düşen 1 kişi ile Nayagarh bölgesinde beton bir binadan uçan inşaat malzemesinin isabet ettiği 1 kişinin öldüğünü belirtti.

    Yetkililer ayrıca Kendrapara bölgesinde ise 65 yaşındaki bir kadının fırtına nedeniyle sığındığı barınakta kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini ifade etti.

    ​Hindistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Puri bölgesinden karaya varmasının ardından kasırganın şiddetinin gitgide azaldığı bildirildi.

    ​Kuvvetli rüzgarın beraberinde getirdiği şiddetli yağışların Orissa eyaletinde gün boyu sürmesinin beklendiği açıklamada, Fani kasırgasının yarın akşama kadar Bangladeş'e ulaşabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

    Bir milyondan fazla kişiyi yerinden eden fırtınada, ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği, kulübelerin uçtuğu, iletişim ağlarının da hasar gördüğü ifade edildi.

    Orissa eyaleti Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Orissa'da son 24 saatte bir milyondan fazla kişi tahliye edildi. Ganjam'da 300 bin, Puri bölgesinde ise 130 bin kişi güvenli barınaklara yerleştirildi. Barınaklarda kalanlar için yaklaşık 5 bin noktada yemek dağıtılıyor" ifadesi kullanıldı.

    Ülkede 9 bölgede 10 bin köy ve 52 ilçenin kasırgadan etkileneceği belirtilen açıklamada, halka bugün evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.

    Eyalette çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edilirken, okullarda eğitime ara verildi.

    Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetlerinin, olası afetlere karşı yardım ve kurtarma operasyonları için gemi ve helikopterler tahsis ettiği aktarıldı.

    Fani kasırgası'nın, son 20 yılda Hindistan alt kıtasını vuran en şiddetli fırtına olduğu belirtiliyor.

    Florence Kasırgası
    © REUTERS / NASA
    ABD'yi vurması beklenen Florence, son 20 yılın en şiddetli kasırgası olabilir
    Dün saatte 200 kilometreyi aşan hızla ülkenin doğu sahiline doğru ilerleyen kasırga öncesinde ülkenin doğu kıyısındaki iki büyük limanda faaliyetler durdurulmuş, özellikle balıkçılar denize açılmamaları konusunda uyarılmıştı.

    Andhra Pradeş ve Tamil Nadu eyaletlerinin de kasırga öncesinde alarma geçtiği bildirilmişti.

    20 yıl önce Odişa'da 30 saat süreyle etkili olan bir kasırga en az 10 bin kişinin ölümüne yol açmıştı.

    2013'te görülen benzer bir kasırgada yaklaşık bir milyon kişinin tahliye edilmesi büyük çapta can kaybını önlemişti.

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    Etiketler:
    Puri, Fani kasırgası, hindistan
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