Kayıt
14:31 26 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Grönland buzullar eriyor

    Bilim insanları alarm verdi: Su altındaki buzullar bildiğimizden daha hızlı eriyor

    © AFP 2019 / STEEN ULRIK JOHANNESSEN
    Çevre
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Yapılan yeni araştırmaya göre, su altında eriyen buzulların düşünüldüğünden daha hızlı eridiği tespit edildi. Yaşanan bu erimenin ise yüzyılın sonuna kadar deniz seviyesini 'tehlikeli bir şekilde' yükselteceği öngörülüyor.

    Buz diyarı İzlanda
    © East News / Media Drum World / Erez Maron
    İzlanda yok olan ilk buzulu için anıt dikip geleceğe seslenecek: Diğerlerini kurtaracak mıyız, sadece siz bileceksiniz
    Buzulların erimesi sonucunda yaşanacak iklim değişikliği ve su seviyesinde beklenen yükselme bilim insanlarının uzun süredir üzerinde çalıştığı ve dikkat çektiği bir konu.

    Ancak, Science dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma sonuçlarına göre, tehlike beklenenden daha büyük.

    Araştırma, su altındaki buzulların bugüne kadar bilindiğinden daha hızlı bir şekilde erimekte olduğunu ortaya çıkardı.

    Araştırma için yeni sonar analiz ve görüntüleme metodları kullanan bilim insanları, su altında kalan buzulların hangi hızda eridiğini gözlemledi. 

    ERİME DAHA ÖNCE BİLİNENDEN 100 KAT HIZLI

    Alaska'daki LeConte Glacier buzulunu 3 yıl boyunca inceleyen uzmanlar, bazı bölgelerde buzul erime hızının daha önce bilinenden 100 kat kızlı eridiğini kaydetti. 

    Çalışmayı yürüten ekipten Rutgers Üniversitesi'nden okyanus bilimci Rebecca Jackson, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında "Bir buzul üzerinde yapılan incelemeler, mevcut teorinin 'son derece yanlış' olduğunu gösterdi. Bu yüzden, herhangi bir buzul üzerinde çalışırken mevcut teoriye şüpheci yaklaşmalıyız" ifadelerini kullandı.

    Birleşmiş Milletler'in iklim bilimi araştırmaları yapan 'İklim Değişkliği Paneli'nin (IPCC) 2014 yılında yayınladığı bir raporda, 2003 ile 2009 yıllar arasında yaşanan erimenin deniz seviyesini yılda 0.7 oranında yükselttiği belirtildi.

    'DENİZ SEVİYESİ REKOR SEVİYEDE YÜKSELECEK'

    © AFP 2019 / SEBASTIEN BOZON
    Kutup tilkisi Norveç'ten Kanada'ya 3500 kilometre yürüdü: Rekor yolculuk buzulların önemini bir kez daha gösterdi
    IPCC ayrıca, ülkelerin mevcut Paris mutabakatı kapsamında bir araya gelerek gerekli önlemleri almadığı takdirde deniz seviyesinin 2100'e kadar kritik seviyeye ulaşacağına dikkat çekti.

    Öte yandan, erime hızı daha önce yapılan hesaplamalardan daha hızlı bir şekilde gerçekleşirse, dünyayı çok daha kötü senaryolar bekliyor. 

    Erimenin iklim ve deniz seviyesi üzerindeki etkileri üzerine ise bilim insanları alarm vermiş durumda. Uzmanlar, deniz seviyesinin bu yıl 'rekor seviyede yükseleceği' görüşünde. 

    Yapılan incelemeler sonucunda elde edilen veriler bir felaket senaryosuna işaret etse de, felaketin boyutu hala öngörülebilir değil.

    Etiketler:
    iklim değişikliği, Küresel ısınma, erime, buzul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Miss MAXIM 2019 yarışmasına katılan kızlar sahnede.
    MAXIM dergisi Rusya’nın en güzel kızını seçti
    Karikatür
    Ruhani: Hürmüz Boğazı, oyun yeri değil
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet