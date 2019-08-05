Fazıl Say, Kaz Dağları için konser verecek

Ünlü piyanist Fazıl Say, Kanadalı bir şirket tarafından altın arama çalışmaları yürütülen Kaz Dağları için konser verecek.

Kaz Dağları’nda altın madeni arama çalışmaları için binlerce ağacın kesilmesi ve altın aramak için siyanür kullanıldığı iddialarına tepki olan Vicdan ve Su Nöbeti devam ediyor. Daha önce “Katliamın bitmesi için orman konseri vermeye hazırım” diyen piyanist Fazıl Say’ın 18 Ağustos’ta altın madeni arayan firmanın faaliyet gösterdiği alanda konser vereceği öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, Kaz Dağları’nda Vicdan ve Su Nöbeti kapsamında bugün Moğollar bölgede konser verecek. Say da 18 Ağustos’ta konser verecek.

Kaz Dağları’nda Vicdan ve Su Nöbeti bugün de devam edecek. Nöbetin programı şöyle:

11.00 – Toplantı

12.00 – Basın açıklaması

13.00 – İşletmenin olduğu bölgeye hareket

15.30 – Nöbet alanında basın açıklaması

Say, geçen hafta Kaz Dağları’nda ağaç katliamına tepki için konser verebileceğini şu sözlerle duyurmuştu:

“Eğer bir Kaz Dağları orman konseri vermemiz soruluyorsa, Kaz Dağları’ndaki katliamın bitmesi için, dünyada yankı yaratacaksa -ki bu mümkün- ben yaparım, belediyeler hazırsa sahne ses ve ışık düzeni kurma konusunda; Kaz Dağları ağaçlarına ( doğaya destek vermek isteyen insanların da katılımıyla) buna ben yer açarım takvimimde.”