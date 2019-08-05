Fazıl Say, Kaz Dağları için konser verecek

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, Kaz Dağları’nda Vicdan ve Su Nöbeti kapsamında bugün Moğollar bölgede konser verecek. Say da 18 Ağustos’ta konser verecek.
Kaz Dağları’nda Vicdan ve Su Nöbeti bugün de devam edecek. Nöbetin programı şöyle:
11.00 – Toplantı
13.00 – İşletmenin olduğu bölgeye hareket
15.30 – Nöbet alanında basın açıklaması
Say, geçen hafta Kaz Dağları’nda ağaç katliamına tepki için konser verebileceğini şu sözlerle duyurmuştu:
“Eğer bir Kaz Dağları orman konseri vermemiz soruluyorsa, Kaz Dağları’ndaki katliamın bitmesi için, dünyada yankı yaratacaksa -ki bu mümkün- ben yaparım, belediyeler hazırsa sahne ses ve ışık düzeni kurma konusunda; Kaz Dağları ağaçlarına ( doğaya destek vermek isteyen insanların da katılımıyla) buna ben yer açarım takvimimde.”
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