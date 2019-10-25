Katar, yüksek sıcaklıklar yüzünden açık havaya klima kuruyor: 'Sıcaklıkları daha da artıracak' uyarısı

Katar'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle açık havada klima kurulduğu öğrenildi. Öte yandan, klimalarda kullanılan fosil yakıt nedeniyle bu uygulamanın sıcaklıkların daha fazla artmasına neden olacağı belirtiliyor.

Katar'da geceleri 32 derecenin altına nadiren inen, gündüzleri ise 48 derecenin üstüne çıkabilen aşırı sıcaklar nedeniyle dış mekanlara da klima kurulduğu öğrenildi.

Washington Post'ta yer alan makaleye göre, Katar'ın aşırı sıcaklara karşı açık alanda bulunan stadyum, alışveriş merkezi ve pazarlara da klima üniteleri kurduğu bilgisi verildi.

Aşırı sıcaklık altında yaşayan toplumların incelendiği makalede, 'Sürdürülebilirlik odaklı Körfez Araştırma ve Geliştirme Örgütü'nün kurucusu Yousef el-Horr'un, "Klimaları kapatırsanız sıcaklık dayanılmaz boyutta olur ve etkili bir şekilde çalışamazsınız" açıklamasını yaptı.

Öte yandan, dış mekanlarda klima kurulmasının uzun vadede iklime zararlı olacağı da belirtiliyor.

Klima için kullanılan fosil yakıt, sıcaklıkların küresel çapta artmasına yol açan karbon emisyonuna yol açıyor.

Uluslararası alanda Paris Anlaşması'nı imzalayan taraflar önümüzdeki 80 yıl içerisinde sıcaklığın küresel olarak artmasına engel olmak için çalışmalar yapmayı kabul etseler de, Katar'daki durumun tehlikesinin yüksek boyutta olduğu belirtiliyor.

'DÜNYANIN EN HIZLI ISINMA ALANLARINDAN BİRİ'

İklim bilimi için arazi sıcaklık verileri analizine odaklanan Berkeley Earth çalışanlarından Zeke Hausfather de, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Katar dünyanın en hızlı ısınma alanlarından biri. Bu değişiklikler üzerinde yapılacak araştırmalar, iklim değişikliği alanında dünyanın geri kalanını neler bekleyebileceğini anlamamıza yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.