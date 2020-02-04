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21:19 04 Şubat 2020
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    Boris Johnson kasımda Glasgow'da düzenlenecek COP 26 ile ilgili stratejisini David Attenborough eşliğinde Londra'daki Bilim Müzesi'nde açıkladı.

    İklim zirvesi emanet edilen Boris Johnson'ın 'İklim meselesine gerçekten aklım ermiyor' dediği iddia edildi

    © REUTERS / POOL
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    Brexit şampiyonu Britanya Başbakanı Boris Johnson, evsahipliği yapmaya hazırlandığı iklim zirvesinin başkanı Claire O’Neill'i görevden aldı. Eski enerji bakanı da olan Muhafazakar Partili O’Neill, Johnson'a sert eleştiriler yöneltirken şöyle konuştu: "İklimden anlamadığını bana itiraf etti, 'aklım gerçekten ermiyor' dedi"

    İklim krizi tüm dünyada alarm zilleri çaldırırken, gezegenin kurtarılması açısından kritik bir iklim zirvesine evsahipliği yapacak Britanya, zirvenin başkanını görevden aldı.

    Daha henüz iklim konulu bir kabine toplantısı bile düzenlememiş olan Başbakan Boris Johnson'ın cuma günü eski Enerji ve Temiz Büyüme Bakanı Claire O’Neill'i iklim zirvesi başkanlığından kovması, çevre siciliyle ilgili tartışmaları alevlendirdi. 

    Muhafazakar Partili Claire O’Neill, 'İngiliz Trump' diye de anılan Boris Johnson'ın iklim konusunda özel sohbetlerde sarf ettiği sözleri medyayla paylaştı. 

    Böylece kasımda Glasgow kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCC) Tarafları Konferansı'nın 26. Oturumu'nun, kısaca COP 26'nın, konuyu anlamayan ve bunu da umursamayan bir lidere emanet edildiği endişeleri su yüzüne çıktı.

    BBC Radio 4'e konuşan O'Neill, iklim krizi ve bununla ilgili düzenlenecek zirve konusunda hükümetin liderliği ve çabası bakımından büyük bir yoksunluk çekildiğini söyledi. 

    Başbakan Johnson'ın vaatlerine temkinli yaklaşılmasını tavsiye eden eski bakan şöyle konuştu:

    "Boris'in sözler verdiği herhangi birine - ister seçmen, dünya lideri, bakan, çalışan ve hatta isterse aile üyesi olsun- tavsiyem, yazılı teslim alması, avukat çağırıp baktırması ve paranın bankaya yattığından emin olmasıdır." 

     

    O'Neill, 'Johnson'ın iklimle ilgili inanılmaz sıcak açıklamalar yaptığını' dile getirerek şöyle devam etti:

    "Aynı zamanda gerçekten anlamadığını da bana itiraf etti. Aklım gerçekten ermiyor, bana böyle dedi." 

    İngiliz futbol ligi sisteminin üçüncü düzey liginde yarışan Oxford United ile Şampiyonlar Ligi'nin ardından Premier Lig'de yenilmezlik serisiyle şampiyonluğa koşan Liverpool arasında kıyaslamaya giden O'Neill, Britanya'nın iklim kriziyle mücadele çabaları için "Oxford United düzeyinde, oysa bizim Liverpool olmamız gerekiyor, eğer ki dünyanın bizim yapmamıza ihtiyaç duyduklarını becereceksek" dedi. 

    Kadın siyasetçi, görevden alınmasının ardından Johnson'a gönderdiği mektupta, Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan'ı para ve insan kaynağı vaat etmekle, ama hiçbirini yerine getirmemekle suçlamıştı. 

    "Başkanlık etmeyi vaat ettiğiniz, benim de de katılacağım kabine iklim komisyonu daha bir kez bile toplanmadı. Söz verdiğiniz liderliğin yoksunluğunda, Whitehall'da bakanlıklar konferanstan kimin sorumlu olduğu ve hesabını kimin vereceğine dair iç savaşlar yürüttü" diyen Muhafazakar Partili siyasetçi, bu aşamada Britanya'nın diplomatik ağla iletişim için net eylemlerinin, başbakan öncülüğünde bakanların uluslararası iştigalleri üzerinde uzlaşılmış planının ve teklif edilen eylem yılı için yol haritasının olması gerektiğini söyledi. "Bugün itibarıyla bunlar yok" diye ekledi. 

    Johnson'ın bu atıllığıyla zaten halihazırda dolambacından çıkılamayan iklim müzakerelerinin tam bir fiyaskoya dönüşeceğini, bu sırada yüz binlerce iklim aktivistinin dışarıda protesto düzenleyeceğini anlatan O'Neill, "Dünyanın bizden bekledikleri ile bizim bulunduğumuz nokta arasında derin bir uçurum var. Bu küresel vizyon ve liderliğin sistematik bir başarısızlığı" dedi.

    Johnson ise bugün Sir David Attenborough'ın eşiliğinde iklim konferansı için stratejisini açıkladı. Stratejinin en çarpıcı maddesi, 2035'te Britanya'da benzin-dizelle çalışan ya da hibrit araçların satışına son verilmesi oldu. 

    Oysa O’Neill, tüm ülkeler, eyaletler, şehirler ve işyerlerinden sıfır karbon salımı hedefi koymalarının istenilmesini, iklimdeki kaçınılmaz değişimlere uyum sağlamak için doğru düzgün finanse edilecek küresel paket açıklanmasını tavsiye ediyor. 

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