Suriye’deki orman yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi

Lazkiye'nin kırsal bölgesinde orman yangını çıkan yangın bazı bölgelerde devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, şimdiye dek yangın sebebiyle 143 köy hasar gördü. Ölü sayısının 3'e yükseldiği yangından 27 bin 735 aile etkilendi.
Lazkiye vilayetinde çıkan yangında bazı evler yanarken, birçok ev ise boşaltılmıştı.
Suriye’deki orman yangınında ölü sayısı 3'e yükseldihttps://t.co/Q3lrRjVwb3 pic.twitter.com/pgI41vgMeG— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 10, 2020
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