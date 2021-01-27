Araştırma: Hava kirliliği sizi öldürmese bile kör bırakabilir

İngiliz Oftalmoloji Dergisi tarafından yapılan yeni bir çalışma, kalıcı görme kaybı riskiyle hava kirliliğine uzun süre maruz kalma arasındaki bağlantının güçlendiğini ortaya koydu. Araştırmanın sonuçları, dünya çapında yoğun sanayileşmiş ülkeler için endişe verici sonuçlar barındırıyor.

İngiliz Oftalmoloji Dergisi'nin 115 binden fazla kişi üzerinde yapılan çalışma, hava kirliliği ile glokom ve katarakt gibi hastalıklar arasındaki bağlantıyı gösteren çalışmaların yanında, havada asılı kalan partiküllerle makula dejenerasyonu (AMD) başlangıcı arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı. Çalışma, yüksek seviyelerde hava kirliliğine maruz kaldığında ölmeyenlerin kör olma riskinin artabileceğini gösteriyor.

Araştırmada, gözlere giden ve gözlerden gelen yüksek kan akışını havadaki küçük parçacıkların neden olduğu hasara karşı çok daha savunmasız hale getirdiği ortaya çıkarıldı ve hava kirliliğinin zaman içinde görme yetisini büyük ölçüde azalttığını ortaya çıkarıldı.

'2040 yılına kadar 300 milyon insan etkilenebilir'

Bu durum, 2040 yılına kadar AMD'den 300 milyon kişinin etkileneceği anlamına geliyor.

Çalışmada, araştırmacılar trafik kirliliği, azot oksit seviyeleri ve küçük partikül madde verilerini bir araya getirerek katılımcıların evlerinde maruz kaldıkları yıllık ortalama hava kirliliği seviyesini oluşturdular.

Yapılan ölçümler sonucunda, katılımcılar 14 yıl sonra yeniden bir göz muayenesinden geçtiler ve 1286'sına AMD tanısı kondu.

Araştırmada, "Genel olarak, bulgularımız, ortam hava kirliliğinin, özellikle ince (partikül madde) veya yanma ile ilgili partiküllerin AMD riskini etkileyebileceğini gösteriyor. Bulgularımız, hava kirliliğine düşük oranda maruz kalınması halinde bile kirliliğin zararlı etkilerinin arttığına dair kanıtları destekliyor" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, araştırma hava kirliliği ile AMD arasında nedensel bir bağlantı kuramasa da, ikisi arasındaki korelasyonu ortaya çıkan gözlemsel bir niteliğe sahip. Bu nedenle, nedenselliği kesin olarak kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de, hava kirliliğinin yılda yaklaşık yedi milyon ölümle doğrudan bağlantılı olduğunu tahmin ediyor.