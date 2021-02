Prof. Dr. Şen, İstanbul'da kar yağışının en kuvvetli olacağı günleri açıkladı

İstanbul için peş peşe soğuk hava ve kar yağışı uyarıları yapılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan orta ve uzun vadeli hava durumu tahminine göre, İstanbul'da cumartesi günü hava sıcaklığı ani bir düşüş gösterecek, pazar gününden itibaren ise kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji uzmanı İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Twitter'daki hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Şen, İstanbul'da kar yağışının pazar günü akşam başlayacağını söyledi.

Şen, kar yağışının pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde de devam edeceğini belirtti. Perşembe günü soğuk hava sisteminin 'Cut off', yani ana sistemden kopacağını ifade eden Prof. Şen, sistem için "Kendi içindeki enerjiyi iki gün daha azalarak sürdürür" dedi.

İstanbula kar pazar akşamı başlar. Pazartesi Salı Çarşamba devam eder. Perşembe sistem Cut Off yanı ana sistemden kopuyor. Beslenmeyecek kendi içindeki enerjiyi 2 gün daha azalarak sürdürür. En kuvvetli pazartesi Salı sıcaklık gece -1 C ye gündüz 2 C ye düşer.

​Şen, İstanbul'da kar yağışının en kuvvetli görüleceği günlerin ise pazartesi ve salı günleri olacağını belirterek, bu günlerde sıcaklıkların gece -1, gündüz ise 2 derecelere düşeceğini söyledi.