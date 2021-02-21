Singapur'da karaya vuran dev çeneli-keskin dişli yaratık paniği

Asya'nın doğusunda Hint Okyanusu'nun sularıyla çevrili küçük ada devleti Singapur'da timsaha benzeri bir balığın ölü gövdesiyle karşılaşmanın şoku yaşandı. MacRitchie Doğa Koruma Parkı'nda karaya vuran devasa çeneli-keskin dişli yaratığın ölüsü, ziyaretçilerin ihbarı üzerine yetkililer tarafından kaldırıldı.

Tarih öncesi çağlardan kalma bir canavara benzeyen balığın ABD'nin güneyinde yaşayan timsah balığı türünden olduğu açıklandı. ABD'nin güneyinden Asya'nın doğusuna nasıl geldiği sorusuna, evde bakılmak üzere alındığı ve çok büyüyünce suya salındığı ihtimaliyle yanıt veriliyor.

Daily Mail: Bizarre gator-like fish with huge jaws spotted in Singapore.https://t.co/C7x4NIOklQ



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Balık leşini ilk görenlerden olan Singapur'da yaşayan İskoç Karen Lythgoe (31) da tarih öncesi çağlardan kalma canavar benzetmesi yaparken, uzaktan timsah sandıklarını, yakına gidince şoke olduklarını, böyle bir yaratığın ancak hayvanat bahçesinde görülebileceğini anlattı. Imran Kassim (27) da timsah ya da büyük bir kertenkele sandığını, balık olabileceğinin asla aklına gelmediğini aktardı.

Monstrous gator-like fish with huge jaws spotted at reservoir in Singapore, see pichttps://t.co/0RlrIPlUCv — DNA (@dna) February 20, 2021

'Canavarın' ait olduğu timsah balığı türü, zehirli yumurtalar bırakıp hızla yayılarak istilacı olması nedeniyle ekosistemi mahveden özelliğe sahip.

ABD'de uzunluğu 20 santime ulaştığında ticari olarak avlanan ve eti satılan timsah balığı, biyolojik geçmişi çok eski çağlara uzandığından yaşayan fosil diye de niteleniyor. Ancak zehirli yumurtalarının yenmesi insanı hasta ediyor.